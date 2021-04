Pablo Iglesias pide una indemnización de 5.316 euros mensuales como exvicepresidente del Gobierno

El actual candidato de Unidas Podemos a la Asamblea de Madrid, Pablo Iglesias, ha solicitado una indemnización como exvicepresidente del Gobierno de 5.316 euros mensuales durante 15 meses, el tiempo que ha estado en dicha función desde el 13 de enero de 2020 y al 31 de marzo de 2021. En total, un año, dos meses y 18 días.

Así lo corrobora el portal Maldita.es, después de realizar una solicitud a la Oficina de Conflictos de Intereses para conocer si Pablo Iglesias había solicitado cobrar esta indemnización. El resto de ministros no tienen una paga vitalicia, pero sí pueden solicitar una indemnización al dejar el cargo que podrán percibir durante el mismo tiempo que han desempeñado sus funciones.

Con todo esto, Pablo Iglesias cobraría el 80% del sueldo que percibía hasta el momento por el cargo ostentado. El salario que le otorgaban los Presupuestos Generales del Estado para este 2021 como vicepresidente era de 79.746,24 euros al año, con un salario bruto mensual de 6.645,52 euros.

Si Iglesias cobra esta indemnización no podrá optar a otros ingresos de carácter público o privado. La realidad es que no podría cobrarlo si logra su acta como diputado en la Asamblea de Madrid. Para seguir cobrándolo no tendría que recoger su acta como diputado autonómico.