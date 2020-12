Juan Carlos Monedero: "Comparar la regularización fiscal de Juan Carlos I y la mía es una idiotez"

Está, como todos, sin apenas planes para las próximas fiestas y cuidándose mucho. Eso sí, le da un toque personal a sus mascarillas que bien le sirve para anunciar su programa de televisión En la frontera o se une a la reivindicaciones del sector de la cultura. Su caso es curioso porque no está ni en el Congreso ni en las instituciones, pero su presencia y sobre todo su influencia se sigue notando y mucho. Dejó hace ya tiempo la cúpula de Podemos y aunque se reivindica como fundador y militante de a pie, ha logrado la cuadratura del círculo: convertirse desde fuera en una especie de conciencia crítica de la formación, un referente y ademas ser la cara y la voz de los morados en los medios de comunicación. Juan Carlos Monedero (Madrid, 1963) es un hombre radicalmente de izquierdas, inteligente, ingenioso, de rápidas respuestas y un irónico a la vieja usanza de esos que usa el humor para cambiar de tercio cuando le interesa, sin que apenas se note. Si perteneciera a uno de esos partidos de la casta que tanto desprecia, diríamos que es un animal político, un politólogo de libro a quien alguien definió alguna vez como "el hemisferio izquierdo del cerebro de Pablo Iglesias", a quien sigue considerando su gran amigo. Tiene un discurso implacable, demoledor contra la derecha, incluso contra algunos ministros socialistas del Gobierno. Dice que el rey Juan Carlos tuvo voluntad de defraudar y que el dinero sucio le ha permitido llevar un nivel un tren de vida más propio de una monarquía saudita que de una democracia". Niega que haya algún tipo de paralelismo entre la regularización que en su día el tuvo que hacer con Hacienda y la del rey emérito y cree que los Presupuestos son la señal evidente de que este Gobierno completará la legislatura.

Finalmente, el rey emérito ha regularizado en parte su situación con Hacienda. ¿Qué le parece?

Regularizar es para enmendar errores, no para tapar fechorías. El Rey emérito ha regularizado una parte ínfima de su deuda con Hacienda. Queda el grueso del asunto, entre ellos los 65 millones, supuestamente de un pago de comisiones de Arabia Saudí, el dinero de New Jersey, los llamados "cajeros automáticos del rey Juan Carlos". Dinero sucio, quizá procedente de blanqueo, que le ha permitido llevar un tren de vida más propio de una monarquía saudita que de una democracia europea.

Muchos hacen un paralelismo entre usted, que tuvo que regularizar su situación con Hacienda y el emérito. ¿Su vara de medir es la misma?

Desde que nació Podemos hay un intento de buscar su enjuiciamiento: 14 juicios archivados. Ahora toca la idiotez de comparar ambos asuntos, como si yo tuviera una lista de amantes esperando a ver a cuál le regalo 65 millones. El dinero de Juan Carlos I era opaco, proveniente de fondos sin declarar y de oscura procedencia. Tuvo la voluntad de defraudar, no solo en las tarjetas black, sino como modus operandi. Yo abrí una empresa en España, tributé de inmediato por Sociedades; la afloré bajo una figura que era común entonces, aunque errónea. Cuando vi que no estaba claro hice la declaración complementaria en plazo. Entregué a la Agencia Tributaria el estudio por el que me pagaron, es decir, reconocieron que el trabajo se había hecho. ¿A cambio de qué el rey ha recibido dinero? Eso levanta sospechas.

¿De qué tipo?

¿Empresarios o ciudadanos extranjeros le entregan dinero al rey, que posee secretos de Estado, a cambio de nada? El rey emérito tiene que ser un ciudadano sometido a las mismas reglas que los demás. No parece sensato que se abriera una investigación en 2017 pero no una querella por fraude fiscal. Todo esto apesta.

Pues muchos piensan que Podemos está aprovechando esto para deslegitimar a la Monarquía y que ustedes se saltan todos los límites, como comparar a la Monarquía con la serie Narcos, por ejemplo...

Lo que me parece fascinante es que para algunos sea más ofensivo decir que el rey ha tenido comportamientos corruptos a que los haya tenido. Esa hipocresía es la propia de un mundo católico, que acepta que el rey Juan Carlos haya tenido muchas queridas mantenidas con dinero opaco, que mandaba al CNI a tapar sus fechorías, que puso de rodillas a los medios de comunicación durante 40 años, para que no informaran. Paradójicamente resulta que es más culpable Podemos por señalar que ese señor ha recibido dinero de dictadores de Kazajistán o de Arabia Saudí, que ha engañado a empresas españolas cobrando comisiones. Como hemos dicho muchas veces, los lodos de la Transición son ahora los barros de la democracia.

Sea como fuere, ¿cree que podrán ustedes cambiar el modelo de Estado, que España será una República?

Más pronto que tarde España será republicana. Las monarquías parlamentarias europeas tienen una legitimidad de origen antifascista, a diferencia de nuestra Monarquía, que fue restaurada por el fascismo. Fue Franco el que nombró a Juan Carlos su sucesor a título de rey. Los valores republicanos vienen a curar esas heridas, y por eso es inevitable que las generaciones más jóvenes abracen la República, no solamente para cambiar la Jefatura del Estado, sino como proyecto de país.

Oiga, ¿y quitarle a Juan Carlos la condición de rey emérito y que Felipe VI hiciera una alusión en su discurso navideño calmaría las cosas o no?

Esto no valdría de nada. Si sacas de la Casa Real al rey Juan Carlos I, te estás cargando el articulo 57.1 que es el que hace rey a Felipe como sucesor de su padre. Felipe VI no puede decir: "Lo siento mucho, mi padre se ha equivocado, no volverá a pasar", y tampoco puede callarse. A Felipe solo le salva que le vote el pueblo.

¿Quién manda en Moncloa, Pedro Sánchez o Pablo Iglesias? Se dice que Podemos es quien está manejando la agenda política, ¿es así?

El presidente del Gobierno es un primus inter pares reforzado que gobierna sobre la base de un programa electoral y de un acuerdo de gobierno. España es un país de izquierdas donde siempre ha gobernado la derecha, o el PSOE acordando con la derecha. Eso ha cambiado con el Gobierno de coalición, y a algunos ha dejado de gustarles la democracia. Cuando por vez primera el Gobierno de España se parece más al país, saltan chispas. Para mí es más escandaloso que Nadia Calviño ponga pegas a la subida del salario mínimo o a una ley de desahucios a que el Gobierno de coalición prohíba los desahucios mientras dure la pandemia o actualice los salarios. ¿O repetimos los errores de 2008?

Sí, pero Calviño es tan miembro del Gobierno como Iglesias y alguien debe de fijar los criterios, ¿no?

Quien manda en el Gobierno es el presidente del Gobierno, pero el Ejecutivo se sustenta sobre un programa de gobierno firmado entre el PSOE y Unidas Podemos, que es quien orienta la marcha del Gobierno, aunque Pedro Sánchez lo dirija.

¿Se pueden subir el salario mínimo, las pensiones y el sueldo de los funcionarios? Según hables con la parte socialista del Gobierno o con la parte de Podemos, dicen cosas distintas...

Hay una discusión importante sobre estas medidas entre un ala del Gobierno y Unidas Podemos. Lo vemos en las declaraciones de Calviño, de Escrivá, o de Margarita Robles. Es evidente. No en vano el PSOE, incluso gente de Vox, preferiría que la Presidencia en vez de Sánchez estuviera en manos de algunas de esas personas.

¿De verdad cree que Calviño, Escrivá o Robles son ideológicamente de derechas?

El PSOE siempre ha tenido un ala liberal. ¿O no ha subcontratado históricamente a la derecha para los grandes cargos económicos, fuera Solchaga, Boyer, o Elena Salgado? Otra ala se socializó en el franquismo y son una caricatura, como es el caso de Felipe González, Alfonso Guerra o Corcuera.

¿Cree que es el momento de subir el salario mínimo interprofesional, las pensiones o el sueldo de los funcionarios con la que está cayendo?

Precisamente porque estamos en un momento de crisis hay que subir los salarios, las pensiones, y el sueldo a los funcionarios. ¿Para qué se ha aprobado el fondo de reconstrucción? Pues para superar las políticas de austeridad. Lo que hace falta ahora es que la gente pueda comprar en las tiendas, que las fábricas produzcan.

¿Ustedes se atribuyen el mérito de que los Presupuestos salgan adelante con el apoyo de Bildu y ERC, aunque a algunos les repugna?

Pablo Iglesias, además de poner encima de la mesa los 35 diputados de Unidas Podemos, tiene la capacidad de llegar a acuerdos con fuerzas políticas de la izquierda nacionalista: es tan legítimo como en su día lo fue que PSOE o PP negociasen con Convergencia i Unió o con el PNV. Este pacto con ERC y Bildu significa que por fin hay una izquierda que ha roto el maleficio de la fragmentación.

¿Van a hacer unos Presupuestos que apuntalen la legislatura? Porque muchos auguran que una vez firmados, el presidente se distanciará de Podemos y de sus socios...

Pedro Sánchez ha dicho con sensatez que los Presupuestos son la primera parte de un acuerdo de legislatura que permitirá que se puedan aplicar los fondos europeos y dar una respuesta más sosegada al Covid. Estos Presupuestos son la señal evidente de que habrá un gobierno para toda la legislatura.

Lo que ustedes no han conseguido es subir los impuestos a los ricos, como pretendían, ni tampoco está clara la ley antidesahucios...

Esos temas forman parte del acuerdo de Gobierno, y nuestra apuesta es que los ricos paguen más. Los ricos han hecho lo que les ha dado la gana durante mucho tiempo, y cuando les planteas frenos a sus desmesuradas ganancias te dicen que estás trayendo una lucha de clases, cuando lo que estás haciendo es defender la democracia. Derechos, no limosnas.

Pues muchos creen que gracias a los ricos y sus inversiones un país funciona, y las medidas que ustedes pretenden expulsan a las grandes fortunas invertir a otros países. ¿Ese riesgo existe?

Llevan dos siglos con la misma cantinela. De lo que se trata es de elegir formas de gobernar. Puedes gobernar, como hizo Montoro, con amnistías fiscales a los ricos, especulación inmobiliaria o monarcas comisionistas. Todo lo que estamos viendo forma parte de una lógica donde España era el chiringuito de algunos, y lo que les duele en el fondo es que eso se ha acabado.

¿Qué le parece la propuesta de Calviño de que los grandes tenedores de vivienda sean compensados dentro de la ley antidesahucios?

Esa propuesta es penosa. El fascismo del siglo XXI es la economía financiera, esta economía rentista, sostenida sobre la especulación y sobre el dinero convertido en mercancía. Con tanto dinero acumulado se dedican a socavar los derechos humanos. ¿Qué es eso de que un fondo de inversión, que solamente le interesan las ganancias en el corto plazo, compra un edificio, echa a todos los inquilinos, y hace del derecho a la vivienda que está en la Constitución un elemento especulativo?

Bueno, esas son las reglas de la propiedad privada, ¿no?

Yo no quiero vivir en una sociedad cuasifeudal por culpa de los fondos de inversión. ¿Resulta que estos grandes tenedores de vivienda, que están especulando con un derecho constitucional y humano, van a poner de rodillas a mi país? A mí lo que me produce bochorno es que la ministra de un gobierno de izquierdas, como Calviño, se ponga del lado de los grandes tenedores de vivienda y no del lado de los desahuciados. Eso que se lo dejen a la derecha.

Donde no se avanza es en la renovación del CGPJ. ¿Si el PP no pacta ustedes van a nombrar a los jueces por las bravas?

Aquí los que han quebrado la Constitución son por un lado los jueces del CGPJ, que no han tenido la decencia de dimitir y, por otro, el PP, que está intentando conseguir a través del control de los jueces lo que no ha ganado en las urnas.

¿Y es propio de un gobierno de izquierdas convertir Canarias en una Lampedusa y repartir a los inmigrantes por la Península sin protección?

Que se haya repartido a los inmigrantes por la Península sin protección lo niega el ministro Marlaska, y yo le creo más a él que a la oposición. En España tenemos la cruz geopolítica de tener que negociar la inmigración con el Gobierno de Marruecos, que no duda en mandar a morir a las aguas del estrecho a miles de personas con tal de intentar chantajear al Gobierno de España. El problema de la inmigración no es español, es europeo, y por lo tanto debería ser una cuestión de Estado. El asunto es que la derecha cada vez tiene comportamientos más inhumanos y más desalmados. Habla de "avalanchas", que corresponde a expresiones de animales y no de humanos. ¿Ahora resulta que dos mil personas, que era las que había en Arguineguín, son la expresión de que se disuelve, como diría la peculiar Díaz Ayuso, la civilización occidental? España necesita más de dos millones de inmigrantes para que se puedan pagar las pensiones.

¿Y no cabe el riesgo de que cuanto más critican ustedes a Isabel Díaz Ayuso más fortalecen su liderazgo?

Si el PP entiende que la referencia de ese partido centrista es Díaz Ayuso, pues allá ellos. Que la presidenta de Madrid esté siendo asesorada por el tipo que asesoró en su momento a Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, ya da pistas de que se está construyendo un espacio de confrontación. Ayuso es una mujer sin ningún tipo de freno, genera ruido con sus locuras, sus salidas de tono y su falta de complejos a la hora de dar pizzas a los niños o vivir en un apartamento que le deja un empresario. ¿Eso da votos? El PP es rehén por un lado de la foto de Colón, de ese acercamiento a Vox y, por otro lado, de una persona ajena a cualquier juicio como es Ayuso. Yo le preguntaría a Núñez Feijóo si le parece que la referencia del PP tiene que ser la presidenta de Madrid.

Pues en todos sitios cuecen habas. Ustedes también tienen su bronca particular y su escisión en Andalucía con Teresa Rodríguez...

Teresa Rodríguez con quien ha tenido un problema ha sido con IU, no con Podemos. Ellos decidieron marcharse, lo cual es muy legítimo. Les auguro que en solitario van a volver a los 23.000 votos que tuvo históricamente la izquierda trotskista en este país. Vivir en el cielo inmaculado de las esencias ideológicas no vale para gobernar, como bien sabe Kichi en Cádiz. Cuando gobiernas tienes que hacer cosas que bordean los catecismos ideológicos. Si les hubiéramos hecho caso no habría ni gobierno de coalición, ni fondos europeos, ni posibilidad de frenar los desahucios, ni ingreso mínimo vital, ni subida del salario mínimo.

¿Nos felicitamos las Navidades?

Claro, aunque me temo que van a ser muy especiales. Hay que cuidar a los padres y los abuelos. Ya celebraremos en un par de meses.