El Govern avala un plan que anima a usar el catalán y no el castellano con quien "parezca" extranjero

El Govern ha defendido este miércoles en el Parlament su programa No cambies de lengua, que anima a los catalanoparlantes a seguir hablando catalán y no utilizar el castellano cuando se dirijan a "quien tenga rasgos" o "parezca" que es extranjero, o creen que no entiende la lengua catalana.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Mariàgenla Vilallonga, lo ha explicado así en respuesta a una interpelación de la diputada de su mismo grupo, JxCat, y alcaldesa de Vic, Anna Erre, que la animaba a reafirmar el valor del plan, presentado el pasado mes de septiembre.

"Será difícil que el catalán crezca si siempre hablamos en castellano con quien por su aspecto físico o por su nombre no parece catalán", ha afirmado Erre. Unas palabras que han causado revuelo en la cámara.

Vilallonga ha dicho valorar "muy positivamente" la campaña, que "tiene le objetivo de que los catalanoparlantes mantengan el catalán ante personas que por sus rasgos o signos distintivos no sepan si saben o no catalán".

"Es importante que las personas recién llegadas se sumen al catalán, que es una lengua de acogida y hermanamiento", ha añadido la consellera.

mireu la reacció de l'@alejandroTGN quan l'@Anna_Erra diu que hi ha persones que "pel seu aspecte físic o pel seu nom" no semblen catalans pic.twitter.com/bzfKlpnUYE — Gerard Artigas (@gartigasp) February 12, 2020