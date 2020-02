Podemos se lamenta tras haber votado contra la publicación de la hoja de servicios de Billy el Niño

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha tenido que pedir este miércoles "disculpas avergonzadas" a las víctimas del excomisario de la Brigada Político-Social del franquismo y presunto torturador Francisco Álvarez Pacheco, Billy el Niño, por el voto de Unidas Podemos en contra de una solicitud que exigía al Gobierno dar a conocer su hoja de servicios.

En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, Iglesias ha dicho que hoy su grupo parlamentario se ha "equivocado en la junta de portavoces" al votar junto a PSOE, PP, Cs y Vox y que "las víctimas del torturador (Antonio González) Pacheco no merecen" verlos fallar.

Hoy nos hemos equivocado en la junta de portavoces y no hay excusa que valga. Las víctimas del torturador Pacheco no merecen vernos fallar. Las buenas intenciones no justifican errores como este. Por suerte podemos rectificar. Mis disculpas avergonzadas a las víctimas https://t.co/FsqmDbXdJ7