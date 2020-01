Pérez de los Cobos dice que habría apartado a Trapero porque "ponía palos en las ruedas"

El coordinador del dispositivo policial el 1-O, Diego Pérez de los Cobos, ha insistido este lunes en que no tuvo ningún mando sobre los Mossos d'Esquadra, y si lo hubiera tenido lo primero que hubiera hecho sería apartar a Josep Lluis Trapero porque estaba "permanentemente poniendo palos en las ruedas". En directo | Juicio a la cúpula de los Mossos por el 20-S y el 1-O

Pérez de los Cobos comparece como testigo en el juicio de la Audiencia Nacional contra la cúpula de los Mossos por su actuación en el referéndum ilegal del 1-O de 2017 en Cataluña, entre ellos el mayor Trapero, que ya declaró la semana pasada. El coronel ha reiterado una y otra vez que su cometido era solo coordinar, porque la dirección del operativo era del fiscal jefe.

"No tenía funciones de mando", ha recalcado Pérez de los Cobos, quien ha dejado claro que no dio orden a nadie porque "no tenía capacidad para impartirlas a ninguno de los tres cuerpos", Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra.

Y es que su labor era "tratar de hacer una puesta en común" y establecer un "foro de comunicación para conocer entre los tres cuerpos las situaciones a las que nos enfrentábamos y tratar de armonizar las tareas y favorecer los apoyos y auxilios".

Una labor muy parecida, ha dicho, a la que él había llevado a cabo durante cinco años como máximo responsable del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior cuando los dispositivos afectaban a varios cuerpos policiales.

Asimismo, ha recordado que los autos judiciales para impedir la consulta del 1-O no le atribuyen funciones de mando, "ni siquiera la supervisión de los Mossos. "Ni las ejercí ni las pude ejercer", ha apostillado. Porque De los Cobos no tenía otorgado ningún título habilitante para ejercer el mando sobre los cuerpos", ni tampoco "autoridad disciplinaria".

"Los que antes me hacían de menos ahora pretenden hacerme de más y arrogarme una función de mando que no me correspondía", ha enfatizado antes de rechazar la teoría que circuló de que él el 25 de septiembre bendijo y avaló el plan de los Mossos d'Esquadra para el 1-O. Hubiera sido "absolutamente incompatible" porque dos días antes, lo criticó.

Puigdemont y la reunión del 28-S

También se ha referido, a preguntas del fiscal Miguel Ángel Carballo, a la Junta de Seguridad celebrada el 28 de septiembre, una reunión "peculiar", a su juicio.

Pérez de los Cobos ha relatado que ante la insistencia del que fuera presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y del conseller de Interior, Joaquim Forn, de que lo importante era mantener la convivencia ciudadana, él mismo les dijo que lo más fácil para eso sería desconvocar el referéndum.

Puigdemont le respondió que él sabía lo que tenía que hacer, ha añadido Pérez de los Cobos, a quien sorprendió que Trapero no pidiera al president que desconvocara la consulta. Trapero estaba en esa reunión "completamente alineado con los argumentos de los que habían convocado el referéndum".