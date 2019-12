Sánchez normaliza la llamada a Torra y agradece a ERC que se siente a negociar: "Es importante para Cataluña que haya Gobierno"

Pedro Sánchez se enfrenta a una semana clave para conseguir que su investidura prospere. Con el encargo del Rey sobre los hombros y el pacto de Gobierno de coalición con Unidas Podemos en marcha, el candidato del PSOE intentará transmitir al resto de partidos y de presidentes autonómicos la urgencia de formar Gobierno cuanto antes. Quim Torra incluido y con las conversaciones con ERC, de quien necesita como poco la abstención para sacar el proyecto adelante. "Es importante para Cataluña que haya un Gobierno de España", ha indicado este jueves.

A su llegada al Consejo Europeo, Sánchez ha explicado los pasos que seguirá y que se han ido desgranando desde el anuncio de ayer: "Es importante primero que me reúna con Pablo Casado e Inés Arrimadas y también que todos nos sintamos concernidos", ha dicho sobre la necesidad de salir del bloqueo político que perdura desde abril. Al líder del PP le reunirá en el Congreso el lunes a las 09:30 horas mientas que con Ciudadanos se verá a las 11:00. Al resto de formaciones las recibirá Adriana Lastra.

De todas las reuniones o conversaciones que Sánchez tiene pendientes es la de Torra la más polémica, por el momento y por el enfriamiento total sucedido en los último meses, especialmente tras las protestas violentas que se dieron en Cataluña por la sentencia del procés. "También es importante para Cataluña que haya un Gobierno de España". Sánchez ha mencionado la financiación autonómica, la sanidad o las infraestructuras como temas que dependen totalmente de que haya Gobierno: "Es lo que voy a trasladar a Torra y al resto de presidentes autonómicos", ha insistido.

Les llamará "en base a la antigüedad de los Estatutos autonómicos, como marca el protocolo", por lo que a Torra -que ya le ha advertido de que una conversación telefónica no solucionará el conflicto- le contactará en segunda posición, después de hablar con el lehendakari del País Vasco. No ha entrado Sánchez en debatir si la ronda autonómica esconde una presión desde el independentismo o es idea propia, como sí ha reivindicado Carmen Calvo.

Sobre el bloqueo político: "De la ultraderecha lo espero pero de un partido que va dando lecciones de constitucionalismo..."

Sánchez afronta estos días con "honor y esperanza de, por fin, tener un Gobierno", según ha reconocido a los medios. Solo hay tres opciones, ha enumerado: o se forma Gobierno, o se facilita o se bloquea. Según el líder del PSOE "después del 10-N hemos visto estas tres actitudes por parte de las formaciones políticas".

Mientras destaca la superación de viejas "rencillas" con Unidas Podemos al haber "puesto sobre la mesa una propuesta yo creo que ilusionante", reconoce también a quienes han optado por no bloquear: "Yo tengo que agradecer a ERC por no haberse desentendido de la gobernabilidad".

A quien dice no entender Sánchez es al PP, por su "no" rotundo. "Hombre de la ultraderecha lo espero (Vox también votará en contra) pero de un partido que va dando lecciones de constitucionalismo y de ser un partido de Estado, no entiendo que después de dos elecciones generales donde ha ganado el PSOE continúen en el bloqueo".

Sin definir fecha de investidura

A lo que no da respuesta Sánchez es a la fecha en la que se celebrará el debate de investidura. Ni siquiera aclara si será en diciembre o ya en 2020. "Primero el qué y luego el cuándo", recordando que se están dando toda la prisa que pueden. "Hemos planteado una propuesta de Gobierno 48 horas después de las elecciones, también conversaciones con todas las fuerzas políticas y espero que haya un Gobierno cuanto antes".

Sobre el acuerdo de Gobierno, Sánchez ha suscrito el discurso de Pablo Iglesias: "Siempre hemos dicho que lo primero para llegar a un buen puerto es tener unas negociaciones discretas y luego que el acuerdo sea público".