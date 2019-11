Rusia asegura no saber nada sobre la acción de espías rusos en Cataluña que investiga España

El ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación en funciones, Josep Borrell, ha asegurado que su homólogo ruso, Sergi Lavrov, "no sabe nada" de la investigación por parte de la Audiencia Nacional sobre la supuesta presencia de un agente ruso en Cataluña en relación con el proceso independentista. De este modo, Rusia ha echado balones afuera con respecto a su presunta implicación en el conflicto independentista catalán.

Borrell, que ha mantenido un encuentro este sábado con Lavrov tras sus participaciones a la reunión ministerial del G20 en Nagoya (Japón), ha indicado que le ha explicado "la novedad que representa Rusia en España" en estos momentos, aunque no le ha podido trasladar "mucha información" ya que sólo conoce la proporcionada por los medios de comunicación.

"No tengo más información que la de la prensa y realmente le conté mal los contactos, un poco ridículos, que parece ser que la unión de representantes del independentismo catalán pretendía que Rusia reconociera la independencia de Cataluña a cambio de que Cataluña reconociera que Crimea forma parte de Rusia. Pero sólo tengo las noticias que aparecen en los medios de comunicación", ha insistido.

Borrell ha asegurado que prácticamente no han hablado del tema del supuesto espionaje ruso porque se han dedicado a debatir sobre "los problemas de verdad que se van a plantear de las relaciones en el futuro, no con España, sino con la Unión Europea". Incluso, ha destacado el ministro, no se ha hablado de la situación política de nuestro país, de cara a la formación de un nuevo Gobierno, porque "no es un tema que parezca preocupante" para Lavrov.

Un exdiputado ruso llamado Markov ha reconocido que se reunió en Moscú con un enviado del expresidente catalán, Carles Puigdemont, y que en otoño de 2017, en pleno 'procés', enviaron agentes secretos a Cataluña, según una información de RTVE. Markov ha reconocido al equipo de RTVE en la capital rusa que se reunió en al menos dos ocasiones en Moscú con Victor Terradellas, exrespondable de Relaciones Internacionales de CDC y presidente de la Fundación Catmon, que está siendo investigado por el presunto desvío de fondos públicos al proceso soberanista.

En noviembre de 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy ya alertó de la injerencia rusa tras el referéndum independentista ilegal del 1 de octubre

El sumario recoge una conversación en la que un día antes de la declaración unilateral de independencia Terradellas y Puigdemont hablan sobre el presidente ruso. El presidente de Catmon le informa de que a las cinco iría un emisario de Putin y le pide que les reciba. Sin embargo, Puigdemont le responde que no puede porque tiene una comparecencia. En esas conversaciones, el exdiputado ruso asegura que Terradellas le preguntó, como enviado de Puigdemont, si Rusia apoyaría la declaración de independencia en Cataluña y que, a cambio, le ofreció que la República Catalana reconociera a Crimea como parte de Rusia.

Markov ha reconocido que en el otoño de 2017, en pleno procés, enviaron agentes secretos a Cataluña. El exdiputado lo enmarca dentro de la normalidad. En noviembre de aquel año, el Gobierno de Rajoy ya alertó de la injerencia rusa tras el 1 de octubre. Según la información de RTVE fuentes policiales de los servicios de inteligencia tenían constancia de que 'hackers' rusos intentaban desestabilizar la situación política en España.

La nueva etapa de Borrell representando a la UE

Preguntado precisamente por si cree que habrá Gobierno antes de que finalice el año, Borrell se ha mostrado optimista y ha augurado un Gobierno pronto porque "nadie puede imaginar que vayamos a ir a unas terceras elecciones". "Por lo tanto, un Gobierno tiene que haber y el único que puede encabezarlo es el PSOE, esta es la realidad", ha sentenciado.

Borrell, que ocupará el cargo del alto representante de exteriores de la Unión Europea para asuntos exteriores, ha resaltado que afronta la nueva etapa como todas las demás porque no recuerda un momento en "el que se pueda decir que las aguas están tranquilas en el ámbito internacional porque siempre hay problemas, cuando no es uno es otro".

Además, el ministro ha destacado que para dichas aguas nació el G20, para dar "respuesta a la crisis financiera que luego nos golpeó muy duramente a Europa y a España cuando se convirtió en la crisis del Euro". "Ahora, que ya estamos constituidos y que se ven venir los problemas de la economía mundial, es bueno utilizar este instrumento para tomar medidas preventivas", ha puntualizado.

Borrell finalizará su agenda como ministro de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación el próximo lunes con la reunión con los ministros de Asuntos Exteriores de los países iberoamericanos en la que prepararán, según ha explicado, la Cumbre de Andorra.