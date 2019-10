Sánchez viaja a Barcelona sin la intención de reunirse con Torra por no condenar la violencia

El presidente de gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha desplazado este lunes a Barcelona para visitar, en primer lugar, la Jefatura Superior de Policía de Via Laietana y después a los agentes heridos en los disturbios de estos días y sin intención de citarse con Quim Torra, a quien ha enviado esta mañana una carta para recordarle la obligación de condenar la violencia y "evitar la discordia civil". Por su parte, el president insiste en verse hoy mismo sin líneas rojas. En Directo | Oleada de protestas por la sentencia del procés.

Sánchez, que hará la visita durante la mañana de este lunes, tiene previsto, además de visitar a los agentes heridos durante la semana de protestas que se cumple hoy, encontrarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de Estado encargadas de la seguridad en Cataluña.

Tras los intentos del presidente catalán, vía telefónica y por carta, de entablar un diálogo sin condiciones, el presidente en funciones ha respondido a la misiva recordándole las obligaciones de todo responsable público: "Condenar la violencia de forma rotunda; amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten; y evitar la discordia civil".

Los recados de Sánchez a Torra

La carta enviada a Torra es respuesta a la que el sábado le remitió el president de la Generalitat a Sánchez, a quien reprochaba que no hubiera atendido sus llamadas telefónicas y se negara a establecer ningún tipo de diálogo, al tiempo que recriminaba al jefe del Gobierno en funciones que quisiera darle lecciones sobre cómo condenar o luchar contra la violencia. "En respuesta a su carta del 19 de octubre y a los emplazamientos públicos que ha formulado en estos días, me permito recordarle que el primer deber de cualquier responsable público es velar por la seguridad de los ciudadanos, así como por la de cualquier espacio público o privado frente a las conductas violentas", dice la carta enviada hoy.

Le recuerda también que el "segundo deber" de un responsable público "es preservar la convivencia entre todos los integrantes de la sociedad civil y evitar la fractura de su comunidad", y le reprocha que su conducta se haya "movido en los pasados días justamente en sentido contrario". Aprovecha Sánchez para señalar que el presidente catalán ha evitado condenar de modo "tajante e inequívoco" las conductas violentas que se han manifestado con virulencia y asiduidad en diversos puntos de Cataluña, "incluso a poca distancia de su despacho".

Según Sánchez, Torra "ha vuelto la espalda a las fuerzas y cuerpos de seguridad autonómicos y estatales" que protegen el orden público "con gran profesionalidad y exponiéndose a graves riesgos". "Ha vuelto la espalda e ignorado a más de la mitad de la población catalana simplemente porque no comparte sus propósitos en vez de comportarse como el presidente de todos los catalanes", continúa en la carta el jefe del Gobierno en funciones.

Y concluye: "Condenar la violencia de forma rotunda; amparar a las fuerzas de seguridad que la combaten; y evitar la discordia civil" son las exigencias que Sánchez plantea a Torra, a quien recuerda que esas son "las tres obligaciones que debe cumplir un gobernante si quiere ostentar con dignidad la representación de su comunidad ante cualquier interlocutor".

Sí ha llamado Sánchez a Colau para interesarse por la situación en Barcelona tras los disturbios. En una entrevista en Catalunya Ràdio, la alcaldesa de la ciudad condal ha informado de que "le he dicho que creo que el teléfono se debe coger siempre y él me ha explicado porqué no lo ha hecho, que son los mismos motivos que ha explicado públicamente".

Torra insiste en verse

El catalán ha respondido a la última misiva emplazando a Sánchez a verse hoy mismo: "Habiendo enviada esta carta, volveremos a ponernos en contacto con usted telefónicamente para volverle a ofrecer un diálogo sin condiciones, como no podría ser de otra forma"

Torra recuerda además al presidente del Gobierno en funciones que le ha llamado dos veces y "no se ha querido poner", lo que considera que no es un síntoma de voluntad de diálogo.

He enviat una segona carta a Pedro Sánchez, després d'un cap de setmana de trucades sense resposta. Trobo que no és un bon signe de voluntat de diàleg. Però aprofitant que és a Catalunya, em poso a disposició per reunir-nos avui mateix. Espero la seva resposta pic.twitter.com/DQ0xC1UF0h — Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) October 21, 2019