El Ayuntamiento de Madrid anuncia un plan para acabar con la plaga de cotorras argentinas

El delegado del área de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Carabante, ha anunciado este lunes un plan de control y reducción de cotorras en la ciudad de Madrid, ya que el número de estos animales ha aumentado en los últimos tres años un 33% y generan "diversos problemas para la conservación del ecosistema".

En la Casa Campo durante la visita a las ruinas de un suelo romano encontrado en la zona, Carabante ha asegurado que este Plan se llevará a cabo en las próximas semanas, algo que comunicarán a la Comunidad de Madrid, porque supone "una preocupación", según le han trasladado diversos vecinos.

"Las cotorras han incrementado en la ciudad de Madrid un 33% en los últimos tres años y por tanto han llegado a un número muy importante diversos problemas para la conservación de la biodiversidad del ecosistema y genera problemas de salud a los ciudadanos", ha expuesto. En este momento, el Ayuntamiento está ahora elaborando junto con los servicios técnicos dicho Plan y es previsible que se comience a llevar a cabo el próximo otoño.

El jefe del servicio de biodiversidad e inventario del Ayuntamiento de Madrid y responsable técnico de esta campaña, tanto de las ruinas romanas como de las cotorras argentinas, Santiago Soria Carreras, ha indicado que han hecho un censo y en la ciudad hay una media de 12.000 cotorras.

Ha asegurado que es una especie que "desgraciadamente sigue creciendo año tras años", que causa "muchos problemas de seguridad para las personas por caídas de nidos, que al caer desde los árboles pueden ser letales", además de "posibles contagios de enfermedades a otras aves" o problemas de "agresividad" que provoca que se expulse a otras especies.

"Hay que actuar y queremos defender nuestro medio ambiente y no es todo igual y hay buenos y malos. Los que vienen de fuera y vienen en plan agresivo no deben estar y están donde no tienen que estar y causan daños. El espíritu de la ley es que no hagan daño a nuestra fauna", ha lanzado.

Otro de los problemas que ha relatado el técnico es que este animal se adapta muy bien en climas que no tienen nada que ver con el suyo y ha calculado que costaría unos 6 u 8 euros quitar cada cotorra de Madrid. Aunque son datos provisionales, el coste podría estar entre los 72.000 y los 96.000 euros.