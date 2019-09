Tensa discusión entre Almeida y Ortega Smith a las puertas del Ayuntamiento de Madrid por la violencia de género

El alcalde de Madrid, el 'popular' José Luis Martínez Almeida, y el concejal de Vox en la capital Javier Ortega Smith han protagonizado este jueves un tensa discusión a las puertas del consistorio en plena concentración de repulsa por el asesinato de la última víctimas de violencia machista en la ciudad.

La bronca entre ambos dirigentes ha comenzado cuando Ortega Smith y la delegación municipal de Vox han aparecido con una pancarta con el color verde del partido en la que se podía leer "la violencia no tiene género". El partido de Santiago Abascal informaba esta semana incluso de que no pensaba acudir a este minuto de silencio por ser "una campaña publicitaria de la izquierda".

Martínez Almeida se ha acercado a Ortega Smith para reprocharle, rodeados ambos de micrófonos, que Vox apareciera en la concentración con una pancarta distinta a la del resto de grupos y de la propia corporación. También le ha recordado que, aunque toda violencia es condenable, las cifras señalan sin equívoco que la mayoría de víctimas son mujeres.

No ha convencido a un Ortega Smith que en todo momento recordaba el concepto de "violencia intrafamiliar". El 'popular' le ha contestado que estaba "de acuerdo" y que el pacto municipal entre sus partidos recoge compromisos en este sentido, pero que eso no obviaba la realidad. El edil de Vox ha procedido después a enseñarle al "alcalde" el texto de su pancarta, no queriendo el regidor polemizar más.