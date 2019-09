Marta Rovira reconoce que no ve "posible" un referéndum acordado pero insiste en hacerlo

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, residente en Ginebra (Suiza), ha apuntado este jueves que no ve posible un referéndum acordado con el Estado para decidir la independencia de Cataluña: "No lo veo posible. Pero no digo que no se deba jugar a la carta del referéndum acordado. No debemos abandonar nunca esta vía".

Además, ha asegurado en una entrevista en El Temps que el procés independentista no se encuentra en una fase resolutiva porque no están preparados todavía: "Esto quiere decir que estamos en una fase acumulativa de legitimidades internas y externas del referéndum"

Del 1-O, Rovira ha considerado que se debería analizar "qué se hizo mal después pero también antes", y ha emplazado al independentismo a reconocer que costó llegar a esa jornada, de la que obtuvieron lecciones y no errores, a su juicio.

"Pienso que la única manera de superar este momento, para que no lo utilicemos en contra del movimiento independentista, es salir a explicarlo juntos", ha añadido, y ha advertido de que con reproches, la represión entra de una forma más bestial, en sus palabras.

Sentencia

De la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas, ha avisado de que el Estado tendrá pondrá a punto: "Sus recursos, cañones, el señor Borrell -en referencia al ministro de Asuntos Exteriores Josep Borrell- y no sé cuantas millonadas o 'Españas Globales' para vender que esta es su forma democrática de resolver la situación".

Por eso ha sostenido que deben seguir explicando a Europa, ella y también personalidades como el expresidente Carles Puigdemont, que la cuestión va de democracia y que por tanto se contribuye "a un reto global".

Sobre el organismo Conselll per la República, bajo jurisdicción belga, Rovira ha aseverado que le parece "un éxito" que haya una entidad así en el exterior para recoger adhesiones de personas claramente republicanas, en sus palabras.

Preguntada por el anuncio de convocatoria de elecciones generales y sobre si piensa que eso afectará a los presos, ha dicho que si el PSOE hubiera querido podría haber hecho algún gesto y no lo hizo: "Los presos estuvieron 90 días en prisión con el Partido Popular y más de un año con el PSOE", ha zanjado.

EXTRANJERO

De cuando decidió marchar al extranjero, la secretaria general ha reconocido que el presidente de ERC, Oriol Junqueras, encarcelado, le dijo: "Piénsalo bien. Aquí dentro ya estamos los que debemos estar", y después intentó convencer a los mismos compañeros que iban a declarar en la misma citación, sin éxito. "Hay gente que prefería militar políticamente en prisión. Es muy legítimo, respetable y necesario: desde el exilio necesitamos explicar que tenemos 'presos políticos", ha seguido.

La dirigente republicana ha reconocido que ha pensado diversas veces en dejar la política, pero que finalmente junto con Junqueras decidieron volver a presentarse a la dirección de ERC para "combatir la represión".