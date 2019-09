El PP camela a Rosa Díez, que dice echar en falta estar en el Congreso

La de Rosa Díez y el PP podría ser una historia, si no de amor, sí de flirteo. La exdiputada se ha encargado de deslizar que echa en falta la vida dentro del Congreso de los Diputados y los populares no han resistido responderle lo necesaria qué es mientras insisten en que España Suma es la mejor opción del centro-derecha de cara a unas nuevas elecciones.

El anuncio de hace unos días de que el PP rescataba a Díez para un acto por la unidad de España se ha escenificado hoy, con la ex UPyD compartiendo 'bancada' con Cayetana Álvarez de Toledo y Pablo Casado. La portavoz del PP en la Cámara baja ha puesto en valor la presencia de Díez, una "gran política", "fuerte" y "valiente", según ha reconocido y a pesar de admitir que en el pasado ambas han tenido "momentos difíciles".

"Un país como el nuestro y menos en un momento como éste no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa"

Sin embargo, Álvarez de Toledo prefiere quedarse con las ideas que Díez -que no se descuelga del adjetivo de "socialdemócrata"- enarbola en la actualidad: "Lo dije en campaña y lo repito ahora. Un país como el nuestro y menos en un momento como éste no puede permitirse el lujo de prescindir de Rosa, de no tenerla en la política activa. Es lo que me gustaría, que estuviera en la política activa".

Estas palabras de la portavoz han sido secundadas por el presidente del partido. Casado ha reconocido en ese mismo acto ante Díez que el Congreso también la echa de menos a ella.

El PP ha invitado a Díez a sus jornadas 'Españoles en defensa de lo común', agendadas a la par que el partido impulsa la coalición España Suma para acabar con la fragmentación de la derecha y aglutinar el voto en caso de repetición electoral.

A Vidal Quadras le gusta este PP

Alejo Vidal Quadras, ex del PP y fundador de Vox, también estaba invitado al acto. Sin más rodeos, el expopular ha reconocido que este PP "me gusta más" que el que lideraba Mariano Rajoy y del que salió.

Además, ha reconocido que comparte la idea de España Suma y que no entiende por qué Santiago Abascal rechaza la posibilidad de presentarse en coalición a las próximas elecciones si se repiten.