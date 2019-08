El Partido Popular busca extender la fórmula navarra de 'España Suma' registrando la marca en todo el territorio

El Partido Popular insiste en extender la fórmula de Navarra Suma a nivel nacional y registra las marcas Cataluña Suma y España Suma previendo una posible unión para próximas elecciones. De momento, Cs rechaza la propuesta intentando conservar su identidad en la comunidad donde obtuvo mejores resultados que el PP. Mientras, Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz de PP en el Congreso, insiste a Albert Rivera que "medite" la propuesta.

Ante el éxito de la unión de UPN, PP y Cs en la Comunidad Foral donde fueron la opción más votada como Navarra Suma, el PP se adelanta a registrar las marcas equivalentes en el resto de comunidades y a nivel nacional "por si acaso" se presentan juntos en las próximas elecciones catalanas. Lorena Roldán (Cs) entiende la petición del PP tras cosechar unos "pésimos resultados", pero se resiste.

Aunque estén centrados en Madrid, donde este miércoles Isabel Díaz Ayuso (PP) fue investida presidenta de la comunidad, en el PP empiezan a prepararse para reforzar el ala derecha en el país como llevaba insistiendo desde hacía años José María Aznar. Desde la dirección del PP aseguran que no han tenido conversaciones ni avances con Cs, pero están preparados para un adelanto electoral. "La negativa de Cs impide que sea una realidad, pero hay que tenerla preparada por si se da una convocatoria electoral", explican subrayando que el registro de la marca se realizó coordinadamente entre las dirección del partido nacional y la cúpula catalana.

Según Roldán, en Navarra se produjo en base a "unas características especiales que no son extrapolables a otros lugares". Reconoce que Navarra Suma fue un éxito en los comicios: "Ganamos las elecciones y habríamos formado un Gobierno constitucionalista en Navarra de no haber sido por el pacto vergonzoso de Sánchez con Otegi". "No contemplamos esa fórmula en otros territorios. Entendemos que haya partidos que sí la quieren después de haber cosechado unos pésimos resultados, partidos que hicieron concesiones a los nacionalistas durante 40 años", zanjó. Insiste en que Cs es la única voz del constitucionalismo en Cataluña y advierte de que en unas eventuales elecciones saldrán a ganar como en los últimos comicios de 2017, aunque tampoco consiguieron gobernar.

Aunque el partido de Rivera esté reticente a esta nueva fórmula en Cataluña y España, cabe destacar, como insiste Álvarez de Toledo, que las diferencias entre los partidos son pequeñas y no justifican la fragmentación de la derecha. Además, la efectiva fórmula de Navarra y los pactos en Andalucía, Murcia y, ahora, Madrid, son el claro ejemplo del fácil entendimiento entre PP y Cs para una posible coalición.