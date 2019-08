Los cinco cambios de opinión de Antonio Garamendi sobre la resolución a la investidura de Sánchez

Que España vive en un permanente e inagotable bloqueo político es público y notorio hasta para los menos cafeteros. Esta semana, y a raíz del llamamiento del Rey de España a que las fuerzas políticas alcancen un acuerdo que propicie un Gobierno y evite elecciones, se sumaba el presidente de CEOE, Antonio Garamendi. En esta ocasión, el máximo dirigente de la patronal de empresarios defendió un Gobierno a la portuguesa, con las mismas medidas económicas y fiscales que las del Gobierno de António Costa.

Claro que la opinión de Garamendi no siempre fue esta. Desde el día después de las elecciones generales hasta ahora, el directivo de CEOE ha ido modificando su opinión, concretamente cinco veces, pasando de un gobierno de centro-izquierda, a la abstención de PP y de Cs, y concluyendo en última instancia en ese Ejecutivo a la portuguesa. En definitiva, éstos han sido los cambios de opinión que Garamendi ha propuesto en dos meses y medio, y que según fuentes consultadas próximas a la CEOE han generado desconcierto en el seno de la patronal.

1) Un Gobierno de centro-izquierda 29 de abril de 2019. Garamendi es entrevistado en un programa de televisión de máxima audiencia. El presidente de la patronal confiesa que "el mundo de la empresa ve bien todo lo que pivote sobre el centro-izquierda, y en este caso, estará muy bien visto por las empresas y por el mundo empresarial. Sin duda, Garamendi se refería a la fórmula PSOE más Ciudadanos, lo que daría un Gobierno de 180 diputados. En ese momento, y al menos hasta ahora, el directivo vasco se ha encontrado con una piedra en el camino.Y es que Albert Rivera, el líder de la formación naranja, no ha querido ni oír hablar de un pacto con Pedro Sánchez, ni dentro del Gobierno ni tampoco a modo de abstención. Por su parte, la principal patronal catalana, Foment del Treball, apostaba por un Gobierno que buscara las alianzas que permitan al PSOE formar "un Gobierno estable y moderado". El 30 de abril, el presidente de CEOE admite que "un Gobierno monocolor del PSOE sería posiblemente más adecuado para España". "Hasta ahora (el Partido Socialista) lideraba el Gobierno con 84 diputados. ¿Por qué no hacerlo con 123?", apuntaba el líder de la patronal.

2) La abstención de PP y de Cs o un Gobierno monocolor 17 de junio de 2019. La patronal celebra en su sede la Asamblea Nacional de CEIM-Confederación Empresarial de Madrid-CEOE. Entre las personalidades se encuentran el alcalde José Luis Martínez Almeida, la futurible presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el candidato de los socialistas, Ángel Garrido, además del futuro vicepresidente de la región, Ignacio Aguado.

En esta cita, Antonio Garamendi pide un Gobierno sin Unidas Podemos, aunque no llega a citar el nombre del partido de Pablo Iglesias. Lo que sí pide Garamendi es "un Gobierno estable y moderado", que según fuentes de la propia patronal, solo puede salir, de nuevo de un pacto con Ciudadanos, o de la abstención de estos, además de la del PP. En ese mismo acto, la ministra en funciones de Industria, Reyes Maroto, exigía "altura de miras" a Casado y a Rivera, al tiempo que les instaba a que no bloquearán la "única alternativa" que hay, porque de otro modo "demostrarán el poco interés que tienen con los ciudadanos y sus necesidades".

Seis días antes, Garamendi y José Luis Ábalos habían cenado juntos, dentro de la agenda que el presidente de la CEOE tiene con los ministros y distintos miembros del Gobierno. El 26 de junio de 2019, en un desayuno informativo en Madrid, organizado por Nueva Economía Fórum, Garamendi califica de "fracaso" para los representantes políticos que la investidura de Sánchez no se llevase a cabo, aunque matizó que no esperaba que ese fuera a ser el caso. No obstante, recordaba que "las cifras son las que son" y ofrecen dos posibilidades: o un Gobierno de coalición de dos partidos (PSOE más Cs) o un Gobierno monocolor con la abstención de los partidos que lo consideren necesario, para lo que pedía "altura de miras", el mismo término que días atrás utilizaba la ministra Maroto.

Ahora ya admite una coalición PSOE-UP: "pase lo que pase, intentaremos trabajar con ellos"

3) Ir a elecciones 5 de julio de 2019 En esta fecha, Garamendi ha pasado de defender un Gobierno monocolor, a un Ejecutivo con Ciudadanos, la abstención de PP, además de la abstención de Unidas Podemos, a la repetición de elecciones generales. En esta ocasión, el líder de la patronal mantiene que habrá que ir a nuevas elecciones si los diferentes partidos políticos no son capaces de alcanzar una coalición de gobierno ni dejar trabajar a un gobierno monocolor. Veinte días más tarde, Unidas Podemos confiesa que Moncloa les había dicho que no les podían dar el Ministerio de Trabajo porque "eran molestos para la CEOE".

4) Un 'Gobierno a la portuguesa' 5 de agosto de 2019. El presidente de CEOE pide moderación y no ve mal un acuerdo a la portuguesa, con Unidas Podemos fuera, y un paquete de medidas fiscales como las del Gobierno luso.

5) Primera opción, una coalición PSOE y Podemos Ese mismo día, el 5 de agosto, Garamendi reconoce que la primera opción que ven desde la patronal es la de una coalición de PSOE y Podemos, señalando que, "pase lo que pase intentaremos trabajar con ellos y en el espacio que nos toque".