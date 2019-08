Vox se jacta de su poder sobre Madrid: "Para cualquier ley o presupuesto van a tener que mirar lo a Vox, si votamos sí o no"

Dos meses después de las elecciones, la candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reunido los apoyos necesarios para ser investida tras el 'sí' que le han dado los populares y Ciudadanos al último documento presentado por Vox, que rebaja algunas de sus exigencias iniciales. Ciudadanos ha dado por fin el visto bueno a las propuestas de la formación de ultraderecha, aunque sólo de modo verbal. Un detalle que no preocupa a la líder de Vox en la Comunidad de Madrid, Rocío Monasterio.

"Para cualquier ley o para el presupuesto que quieran sacar van a tener que mirar a Vox, si votamos sí o votamos no", aseguró anoche Rocío Monasterio en una entrevista en la Cadena Ser, tras ser preguntada sobre la negativa de Ciudadanos a firmar su documento -sólo lo han apoyado de manera verbal-. "No necesitamos su firma", insistió.

La realidad es que, con firma de Ignacio Aguado estampada en el texto o sin ella, la líder madrileña de la formación de ultraderecha sabe que no habrá nada que obtenga luz verde sin el voto favorable de Vox. Su partido se convierte en llave no sólo para permitir la investidura de Isabel Díaz Ayuso sino en elemento esencial para aprobar cualquier partida económica o toda nueva ley que quiera salir adelante en la Comunidad de Madrid.

Esta nueva propuesta es muy similar al "programa único" que presentó el partido de extrema derecha hace ya más de un mes y presenta escasas modificaciones respecto al texto que hizo público el PP el pasado jueves para avanzar en las negociaciones, un texto que partía precisamente del planteado originalmente por la formación de Santiago Abascal.

Las nuevas propuestas de Vox rebajan su tono inicial, al eliminar por ejemplo la petición de derogación de artículos de las leyes LGTBI de la Comunidad de Madrid.

En comparación a su propuesta original, Vox renuncia al cierre de entidades públicas "de carácter ideológico", a la aprobación del 'Pin Parental' para evitar el "adoctrinamiento en ideología de género" y a la supresión de "ayudas a los inmigrantes ilegales y a aquellas asociaciones que promuevan la inmigración ilegal".

Entre las novedades respecto al texto hecho público por el PP hace una semana hay reivindicaciones que Vox ya había hecho previamente, como auditar las subvenciones concedidas en la última legislatura o que la consejería de Asuntos Sociales y Familia sea también de "Natalidad".

Exigencia controvertida sobre los 'menas'

Uno de los puntos más controvertidos de las exigencias de Vox aceptadas por PP y Ciudadanos es la de que ningún menor extranjero no acompañado ('menas') no ingrese en los centros de acogida de la región sin comprobar antes de forma "fehaciente" su edad. Es decir, esto implica que ningún chico o chica migrante que llegue solo a España será atendido por los servicios públicos hasta que no se confirme la edad que tienen. Hasta los 18 años, las Administraciones Públicas tienen la responsabilidad de hacerse cargo de los menores.

El problema que suscita este punto es que el protocolo actual de ser atendidos en centros específicos responde a la Convención sobre los Derechos del Niño, un tratado internacional firmado por España. En este documento se hace explícito que el establecimiento de la edad siempre tiene que favorecer al presunto menor en caso de duda, debido a su vulnerabilidad. La convención entiende que es mucho más perjudicial dar por adulto equivocadamente a un menor que si esto sucede al revés.

La prueba "fehaciente" para conocer la edad se realiza actualmente con una radiografía en el brazo a petición de la Fiscalía. Esta prueba, sin embargo, puede entrañar un margen de error de dos años que se resolvería siempre a favor de la minoría de edad. Los resultados suelen tardar varios meses en conocerse, por lo que la aplicación de la exigencia pactada por Vox supondría dejar abandonados a los presuntos menores no acompañados durante ese tiempo.

Críticas a la coalición

Las propuestas de Vox se sumarán a las 155 medidas ya pactadas entre PP y Cs, que han acordado gobernar en coalición. La votación de investidura está prevista que sea convocada para la próxima semana.

El apoyo de Vox es imprescindible para que la investidura de Ayuso salga adelante, ya que la suma de 56 escaños que acumulan los populares (30) y los naranjas (26) es insuficiente. Aunque esta no era la única fórmula para gobernar la Comunidad de Madrid, como ha recordado el candidato socialista, Ángel Gabilondo, al reprochar a Aguado que no explorase un posible entendimiento junto a Más Madrid y Unidas Podemos.

Gabilondo calificó como "muy conservador en algunos planteamientos e inquietante en otros" el texto de Vox, y ha augurado "una investidura de corte muy derechista en la Comunidad de Madrid, más derechista que la sociedad madrileña".

Íñigo Errejón (Más Madrid) recordó en Twitter que "Cs venía a regenerar la política" y que este partido había asegurado que "no iba a llegar a acuerdos con Vox", mientras que Isa Serra (Unidas Podemos) acusó a Aguado en la misma red social de no tener "problema en asumir el racismo, la homofobia y el machismo de la ultraderecha".