Borja Carabante: "La velocidad media en Madrid se ha reducido un 5%, lo que produce más atascos y al final más contaminación"

Borja Carabante Muntada, natural de Madrid, licenciado en Economía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en Dirección Económica Financiera, es desde hace unos días el nuevo delegado de Movilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, y entre sus cometidos está la gestión del polémico Madrid Central, que después de la suspensión de la moratoria de un juez, ha visto como ocupaba de nuevo las portadas de los periódicos porque Pedro Sánchez rescató el asunto para su discurso del debate de investidura enarbolando el presidente la bandera del ecologismo. Al día siguiente, Europa advertía de una multa al Reino de España por superar los niveles de contaminación en ciudades como Madrid, pero también en Granada y el área metropolitana de Barcelona.

¿Es Madrid una de las ciudades más contaminadas de Europa?

Madrid tiene uno de los niveles más elevados de dióxido de nitrógeno. De hecho supera los niveles permitidos por la Unión Europea. La Comisión le dio a España un periodo de carencia por las medidas que había planteado para ver si cumplía con los objetivos. Y la cuestión es que en 2018 esos objetivos no se han cumplido.

¿Cree que hay una relación causa efecto entre prometió Pedro Sánchez, que nadie iba a parar Madrid Central, y la carta que envió al día siguiente la Unión Europea?

La carta lo que viene a decir es que los niveles de dióxido y nitrógeno se han superado. Y dice que ha superado el valor medio anual en Madrid, en Granada, en la zona de San Fernando de Henares, en Llobregat y en Barcelona, en toda el área metropolitana.

¿Significa que el Madrid Central de Manuela Carmena no ha cumplido con Europa?

Madrid Central entra en vigor el 30 de noviembre del año pasado. En todo caso, el aviso de la UE pone de manifiesto que la actuación de Madrid Central no va a ser suficiente para cumplir la normativa.

Y, ¿puede el presidente modificar o influir en Madrid Central?

El Madrid Central de Carmena se centra en el tráfico, y teniendo en cuenta que las competencias de tráfico son plenas de los ayuntamientos, no parece muy lógico que el presidente del Gobierno se meta en competencias municipales de una manera tan abrupta.

Pero, ¿puede el Estado legislar en esta materia?

El Estado puede legislar. Pero como he dicho, la legislación actual le corresponde a los ayuntamientos. Por tanto, para cambiarla tiene que legislar el Parlamento, que no el Gobierno. Y ahora no parece que tenga muchas posibilidades de hacerlo en funciones.

Un juez acaba de determinar que la moratoria de Madrid Central no se puede aplicar. Pero da la impresión de que el ciudadano no tiene muy claro qué se puede hacer, hasta dónde se puede entrar y, a quien multan.

Precisamente, la moratoria lo que perseguía era dar un periodo de información para que los ciudadanos tengan conocimiento sobre una norma que es muy, muy compleja. Desde noviembre de 2018, a junio de 2019, ha habido 15 excepciones a esa ley, de tal, manera que Madrid Central se ha convertido en un queso gruyère imposible de entender. Ahora no se sabe quién puede entrar y quién no puede entrar de Madrid Central. Por eso esa moratoria.

¿Continuará ese sistema de 20 invitaciones de los residentes en Madrid Central? ¿Hay que seguir dando los datos de matriculación?

Esta es una de las cuestiones complejas de Madrid Central. Y es que cada vez que viene alguien a tu casa, tienes que dar la matrícula. No sé si es la Stasi, pero es una complejidad burocrática. Y es que no solo tienen permiso los 20 invitados, también tienen permiso los comerciantes. Y esas 20 invitaciones, además, tienen una dificultad añadida, y es que para tramitarlas, lo tienen que hacer a través de las asociaciones de comerciantes.

A propósito de la contaminación, el equipo de Carmena dice que tiene en su haber datos que demuestran que Madrid Central ha sido un éxito. ¿Quién dice la verdad?

Los datos son abiertos y lo puede hacer cualquier ciudadano. Y están disponibles en la página web de www.madrid.es. Cuando uno compara los siete meses de Madrid Central, con los siete meses del año anterior, comprueba que en 19 de las 24 estaciones de Madrid ha empeorado la contaminación. Por tanto, no ha conseguido el objetivo de mejorar la calidad del aire.

Hay vecinos que viven alrededor del perímetro de Madrid Central y se quejan de las consecuencias

Una de las cuestiones que Ahora Madrid defendió en Madrid Central era que no iba a existir efecto frontera. Pero sí que lo hay. Los barrios de alrededor se ven notablemente afectados, entre otras cosas, cuando verifica los datos en el centro de Madrid. En Madrid Central se ha reducido en un 5% la velocidad de circulación, y alrededor de un 3% el tráfico. Yesto qué significa, que habiendo menos coches, estos van más despacio, por tanto hay más atascos. Y cuando uno está más atascado lo que haces es contaminar más. Y eso es lo que ha pasado en el perímetro de Madrid Central.

La limpieza es la gran asignatura del Ayuntamiento de Madrid

Es la primera reclamación de los madrileños. Recuperaremos los esfuerzos en tiempos de crisis para resolver la limpieza, para que Madrid sea una ciudad limpia y en buen estado de conservación.