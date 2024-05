Oportunidad de compra: La bolsa europea pausa sus alzas frente a Wall Street

Los principales índices de la bolsa europea se desligan de las referencias del mercado estadounidense. El EuroStoxx 50 sigue encajado entre soportes y resistencias en un proceso que el asesor de Ecotrader, Joan Cabrero, entiende que puede proseguir en el tiempo. Y es que la bolsa europea está en pleno proceso de consolidación que puede llevar incluso al índice hasta los 4.800 puntos. No obstante, si esto pasa esos niveles serían la nueva oportunidad de compra en la bolsa europea en lo que vuelve a coger el ritmo que marca Wall Street.

No obstante, la bolsa global aún está en fase de consolidación y no de corrección, por lo que la tendencia sigue siendo alcista, según el experto de Ecotrader. "Esta tendencia alcista no se pondrá en peligro mientras el EuroStoxx 50 no pierda los 4.800 puntos", según Cabrero.

Además, en este pódcast se marcan los puntos de entra de otros índices como el Nikkei, la principal referencia bursátil de la bolsa japonesa. Y se señalan los precios óptimos de compra en valores europeos y cotizados en la bolsa española, como puede ser Técnicas Reunidas.