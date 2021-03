El Gobierno vasco contempla entrar en Euskaltel cuando finalice la opa

Maite Martínez Bilbao

Tras conocerse el pasado domingo la oferta pública de adquisición (opa) de MásMóvil sobre Euskaltel, todas las miradas se han dirigido hacia dos puntos: el primero, como es lógico, hacia el grupo que pone en marcha la operación, y el segundo, hacia el Gobierno vasco, ya que el operador naranja nació a su amparo y al de tres cajas de ahorros vascas (BBK, Kutxa y Caja Vital) hace más de 25 años, aunque no mantenga ninguna participación.

Desde el Ejecutivo que dirige Iñigo Urkullu la lectura fue traducida como una oportunidad para Euskaltel y para el avance de la digitalización en la comunidad autónoma, al sumar redes de 5G, fibra óptica, y una banda ancha de alta capacidad y velocidad.

Toma de participación

Pero según avanzan los días y ante la previsible pérdida de otra empresa tractora vasca -aunque MásMóvil asegura el mantenimiento de la sede fiscal y social, marca y empleos durante cinco años-, los planteamientos del Gobierno han virado hacia una toma de participación en Euskaltel.

En este sentido, la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, afirmó este martes que ya se ha valorado participar en Euskaltel en diversos momentos, como en 2019 (cuando el fondo británico Zegona se convirtió en el primer accionista en detrimento de Kutxabank) y se continuará haciendo "si es posible", tras la operación de opa lanzada por MásMóvil sobre el 100% de sus acciones.

No obstante, Tapia precisó que se trata de una empresa que cotiza en bolsa y que para adquirir una participación "hay que ir a bolsa a comprar y no suele ser sencillo o encargar a alguien de lo que haga". La consejera apuntó que, en este caso, además, "estamos hablando de una opa, de cosas muy diferentes", matizó la responsable vasca de Desarrollo Económico.

Sobre la posible entrada en el accionariado de Euskaltel, Tapia explicó que la participación se ha valorado "no solamente en Euskaltel, en cabecera, sino que valorábamos nuestra participación en esa empresa de infraestructuras, con una red renovada en cuanto a fibra óptica de última generación, banda ancha ultrarrápida y la red 5G". La consejera precisó que "querer no siempre es poder" y que no hubo solo una razón para que no se materializara la participación, "Euskaltel ha estado y está sobre la mesa".

El grupo Euskaltel someterá a la aprobación de su consejo la constitución de un comité para el seguimiento de la OPA

La consejera vasca también respondió a la pregunta sobre el incentivo de 26 de millones de euros que percibirán los directivos de Euskaltel por esta OPA. "Si existen esos bonus, los directivos podrían utilizarlos en participar en la empresa", reclamó Tapia.

De hecho, en 2015 tras la salida a bolsa de Euskaltel se logró que los bonus de 44 millones de euros que correspondían a los directivos se invirtieran en Euskaltel, tras la presión de PNV.

Mientras, el grupo Euskaltel someterá a la aprobación de su consejo la constitución de un comité para el seguimiento de la oferta pública de adquisición, según informó la operadora de telecomunicaciones. Dicho comité estará formado por consejeros que no se encuentren en situación de conflicto de interés por los compromisos ya suscritos.