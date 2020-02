Euskadi reclama más independencia financiera con el traspaso de la Seguridad Social

Maite Martínez Bilbao

La reunión que mantendrán este miércoles el consejero de gobernanza pública y autogobierno del Ejecutivo vasco, Josu Erkoreka y la nueva ministra de Política Territorial, Carolina Darias, es una de las más esperadas por el Gobierno de Iñigo Urkullu. En ese encuentro se prevé retomar las negociaciones sobre los traspasos pendientes y se fijará el calendario para abordar el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Pero una de las 37 transferencias, la de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, amparada por sentencia del Tribunal Constitucional, está levantando más revuelo que las otras.

La secretaria general de los socialistas vascos, Idoia Mendia, afirmó que esta transferencia es prioritaria y que el Gobierno español está dispuesto a cumplir. Pero dijo que "se deberá trabajar más adelante", por su complejidad técnica y política.

Mayor desigualdad

Diferentes analistas y economistas consultados comparten lo complejo de este traspaso, porque su ejecución acarrearía desigualdades entre las regiones españolas.

Así, Javier Santacruz considera que la transferencia de competencias o capacidad de gestión ordinaria en sí no sería un problema. "Se abriría una puerta para ir regulando esta cuestión". Pero a su juicio, "Euskadi está interesada no tanto en la política de pensiones, sino en gestionar las políticas activas de empleo, es decir, las subvenciones a la contratación".

"El verdadero problema es la independencia de la caja de la Seguridad Social", apunta Santacruz

España es el segundo país de la OCDE, detrás de Suecia, con la cotización a la Seguridad Social más cara. "El traspaso del régimen de la Seguridad Social a Euskadi serviría para regular las bonificaciones a las cotizaciones, lo que generaría desigualdades con el resto de España", asegura Santacruz.

"Además, el verdadero problema es la independencia de la caja de la Seguridad Social", explica el economista. "Y esa caja regionalizada de Euskadi tendría el mayor déficit de toda España en euros".

Urrutia cree que la transferencia es un compromiso recogido en el Estatuto de Gernika que aún no se ha cumplido

Para la analista Almudena Semur, esta transferencia supone "un paso más en la descentralización de Competencias de nuestro Estado autonómico". Semur se pregunta si el Ejecutivo vasco reclamaría con la misma fortaleza ésta transferencia, "si se actualizara el Cupo que debería liquidar el País Vasco al Estado, que superaría ampliamente el doble de lo que aporta en la actualidad".

Para el economista José Ramón Urrutia, la ejecución de la transferencia "no haría mas que cumplimentar unos compromisos firmados y contenidos en el Estatuto de Gernika Ley Orgánica 3/1979 de 18 de diciembre de 1979, con más de cuarenta años de retraso".

Según Urrutia, la cesión de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social al País Vasco permitiría "diseñar un sistema público vasco de pensiones, de carácter contributivo y adaptado a la nueva realidad social, al cambio demográfico y a las perspectivas económicas y financieras, teniendo en cuenta la realidad actuarial, actual y futura del modelo". Urrutia considera que sería también un sistema sostenible en el tiempo y revisable periódicamente por expertos y "no por políticos".

Ortuzar afirma que es técnicamente factible

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha aclarado que el Estatuto de Gernika recoge la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social y "no de la transferencia completa de la Seguridad Social y 'la caja única'".

En opinión de Ortuzar, es un traspaso que tiene alguna complejidad técnica en la negociación, pero que políticamente es "relativamente fácil de conseguir".

El dirigente jeltzale pide que "hay que quitarle el miedo a la negociación de esta transferencia". En este sentido, ha recordado cuando se transfirió el sistema de Salud, "que se decía lo mismo y se preguntaban cómo iban a funcionar los hospitales". Según Ortuzar, se ha demostrado que funcionan incluso mejor que cuando se gestionaban desde Madrid.

"No nos puede decir Sánchez 'es que esto ahora no toca'. Sí toca, tenía que haber tocado hace 40 años", señala Ortuzar

Sobre la Seguridad Social, el presidente del PNV es consciente de que "es una competencia, por la importancia y el volumen que tiene, muy relevante, pero técnicamente y políticamente es factible". "Lo tenemos que hacer con voluntad política y sin dramatismos".

Andoni Ortuzar se muestra 'inflexible' con el traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social, "porque el Estatuto, que es ley orgánica, dice lo que dice. No es opinable. No nos puede decir Sánchez 'es que esto ahora no toca'. Sí toca, tenía que haber tocado hace 40 años".

El presidente del PNV confía en que el PSOE y el Gobierno de Sánchez cumpla con su compromiso de abordar en 2020 el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika.

El PSE coincide en que la transferencia del régimen de la Seguridad Social es prioritaria, pero subraya su complejidad técnica.