Iberdrola cree que Gamesa esconde información relevante de sus proyectos

Maite Martínez Bilbao

El consejero delegado de Siemens Gamesa, Markus Tacke, ha afrontado en Bilbao el primero de los juicios que tiene la compañía que dirige por demandas interpuestas por Iberdrola, su socio con el 8% de las acciones.

En concreto, este litigio se refiere al acuerdo sobre las materias reservadas, es decir, aquellas que no son visadas por el Consejo de Administración de la empresa.

Iberdrola está descontenta con la gestión que realiza la multinacional alemana, que posee el 59% del capital de la compañía, y, además, cree que Gamesa esconde información relevante sobre sus proyectos.

Por esta razón, la compañía eléctrica vasca impugnó este acuerdo sobre las materias reservadas del consejo de Siemens Gamesa del 3 de mayo de 2018, aprobado gracias a la posición mayoritaria de Siemens.

Este acuerdo, según Iberdrola, fijó unos umbrales económicos elevados para la aprobación de proyectos y operaciones que no deben ser visados por este órgano, hecho que considera puede quitar capacidad de maniobra al Consejo.

Umbrales de 500 y 1.000 millones

Durante las preguntas realizadas por la parte demandante al consejero delegado de Gamesa se ha conocido que estos umbrales fijan que solo las inversiones superiores a 500 millones en éolica terrestre pueden ser revisadas y, en los proyectos de eólica marina, este umbral se eleva a 1.000 millones de euros.

Asimismo, los letrados de Iberdrola del bufete Pérez Llorca han mostrado tres ejemplos de grandes y relevantes proyectos logrados por Siemens Gamesa en Estados Unidos y Japón, cuya información no ha sido compartida con el Consejo de Administración.

En este sentido, Tacke ha respondido -en inglés- que no se comunicaron porque aún siendo importantes, "no son estratégicos" y en alguno de los casos son "acuerdos de exclusividad y no se han producido ofertas vinculantes".

Sobre este tema, David Aliaga, un perito de Siemens, reconoció que al fijar un mínimo de 500 millones en eólica terrestre, el consejo solo hubiera podido conocer un proyecto en los últimos años.

Por su parte, el perito de Iberdrola, Eduardo Saura, señaló que el gigante eólico Vestas comunica operaciones a partir de un presupuesto de 10 millones de euros.

Mientras, los abogados de Siemens, del bufete Álvaro Requeijo, defendieron que el consejo sí tiene acceso al sistema de gestión por el que Siemens Gamesa valora la rentabilidad de los proyectos. Por esta razón, solicitaron a la magistrada Olga Ahedo, la desestimación de la impugnación presentada por Iberdrola al tema de materias reservadas en Siemens Gamesa.

La próxima visita de Markus Tacke a los juzgados bilbaínos será el próximo 21 de enero, por el otro litigio abierto por la empresa eléctrica vasca. Será en el Juzgado de lo Mercantil número 1, por la demanda de Iberdrola contra Siemens sobre un presunto conflicto de intereses en el que incurren seis consejeros dominicales de la multinacional.