Día Mundial de la Agricultura 2025: Comprometidos con el presente y el futuro del campo

Hoy, 9 de septiembre, celebramos el Día Mundial de la Agricultura, una fecha clave para reconocer el papel esencial que desempeñan los agricultores en nuestra sociedad. En un contexto marcado por desafíos climáticos, económicos, geopolíticos y sociales, el sector agrario sigue -como siempre- demostrando su capacidad de adaptación, innovación y resiliencia.

Desde Banco Sabadell queremos rendir homenaje a quienes trabajan la tierra con esfuerzo, conocimiento y pasión. Lo hacemos reafirmando nuestro compromiso con una agricultura:

Especializada, con soluciones financieras adaptadas a las necesidades reales del sector primario.

Innovadora, apoyando la digitalización, la economía circular y el uso de tecnologías que mejoran la eficiencia y sostenibilidad.

Sostenible, impulsando líneas de financiación verde que promueven prácticas responsables con el medio ambiente.

Comprometida, con una red de más de 300 oficinas Agro y un equipo experto que acompaña a agricultores, ganaderos, viticultores y pescadores en cada paso.

Este año, queremos destacar especialmente nuestro apoyo a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios forestales que han golpeado duramente zonas como Galicia, Asturias, Castilla y León, Extremadura y la Comunidad de Madrid. Banco Sabadell ha activado una línea de financiación de 45 millones de euros, con condiciones preferentes y sin comisiones, además del anticipo de indemnizaciones de seguros al 0% de interés. Porque en momentos difíciles, estar cerca del sector es más importante que nunca.

"Nuestro compromiso con el sector agrario va más allá de ofrecer soluciones financieras especializadas. Es una vocación de cercanía, de estar al lado de quienes trabajan la tierra, especialmente en momentos difíciles como los vividos este año con los incendios. Cada agricultor representa una historia de esfuerzo que merece ser acompañada con respeto, dedicación y apoyo real."

*José Antonio Morante es director de Segmento Agrario de Banco Sabadell