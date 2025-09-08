Alto riesgo asumido en la Seguridad Social

La Seguridad Social se decantó por Huawei, en 2019, para confiarle las tareas de almacenaje masivo de datos en los sistemas OceanStor de la compañía china.

El Ministerio tomó dicha decisión, pese a que otro organismo del mismo Gobierno, el Instituto Nacional de Ciberseguridad, alertó poco antes de la "vulnerabilidad crítica" de los equipos de Huawei. Aun en el caso de que Seguridad Social no se percatara de ese aviso, debió conocerlo pocos meses después, cuando el Incibe lo reiteró.

Sorprende que todas esas advertencias, a las que se suman las sospechas expresadas sobre Huawei por EEUU y Bruselas, no se atendieran. Seguridad Social asumió así un inaudito riesgo que afecta a la posible filtración de datos tan sensibles como historiales médicos y apuntes bancarios.