La imprudencia de los magnates de la IA

La honradez es, como mínimo, bienvenida. Según el fundador de ChatGPT, Sam Altman, el auge de la inteligencia artificial se convierte en una burbuja. Del mismo modo, Meta ha congelado la contratación de personal especializado en IA con el argumento de que la tecnología aún tiene que demostrar que puede generar beneficios. A pesar de que los inversores siguen invirtiendo miles de millones en el auge de los chatbots inteligentes, sus principales figuras advierten de que podría resultar insostenible. El problema es que, aunque hay que elogiar su franqueza, deberían elegir sus palabras con más cuidado. Al fin y al cabo, cuando estalla una burbuja, muchas buenas empresas también se ven afectadas, y si esta se derrumba, la situación se complicará mucho.

Altman reflexionó sobre el hecho de que las valoraciones de las empresas de inteligencia artificial se estaban disparando demasiado. «Cuando se producen burbujas, las personas inteligentes se entusiasman en exceso con una pizca de verdad», declaró a los periodistas la semana pasada. "¿Nos encontramos en una fase en la que los inversores en su conjunto están demasiado entusiasmados con la IA? Mi opinión es que sí". Eso es importante. Altman es el abanderado de todo el auge de la IA. Podría decirse que hay mejores chatbots, pero ChatGPT se ha convertido, con diferencia, en la marca más conocida de este sector emergente. A principios de este año, recaudó otros 40 000 millones de dólares en financiación, con una valoración de 300.000 millones de dólares, más del doble del tamaño de la mayor empresa del Reino Unido y, con diferencia, la mayor cantidad jamás recaudada por una empresa tecnológica privada.

No es el único. A principios de este año, el presidente del gigante tecnológico chino Alibaba advirtió que el crecimiento explosivo de los centros de datos de IA significaba que la oferta pronto comenzaría a superar a la demanda. Mientras tanto, el mes pasado se supo que Meta, propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha congelado la contratación en su unidad de IA, lo que no es precisamente una señal de confianza en su capacidad para generar grandes beneficios. Cabría esperar que las empresas con rondas de financiación y valoraciones bursátiles al alza se mostraran entusiasmadas con la situación. Sin embargo, están empezando a advertir de que se está llegando a un terreno peligroso.

Por supuesto, tienen razón. "La diferencia entre la burbuja tecnológica de los años 90 y la burbuja de la IA actual es que las diez principales empresas del S&P 500 están más sobrevaloradas ahora que en los años 90", advirtió el economista jefe de la gestora de activos Apollo en una nota a los inversores durante el verano. No se trata solo de empresas privadas como ChatGPT, o Anthropic, que ahora vale 170.000 millones de dólares, o xAI, de Elon Musk, que ahora vale 50 000 millones. El fabricante de chips Nvidia se ha convertido en la mayor empresa del mundo, con un valor de más de 4 billones de dólares, gracias al auge de la demanda de semiconductores que alimentan los chatbots inteligentes, mientras que empresas como Microsoft y, de hecho, Meta, con participación en el sector, se han disparado hasta alcanzar máximos históricos. De hecho, las ganancias en el mercado bursátil este año han sido impulsadas casi en su totalidad por la IA. Si se elimina ese factor, todos los índices principales se mantendrían completamente estables.

Es posible que los magnates de la IA estén pendientes de sus costes cuando advierten que esto no puede durar. Los salarios de un pequeño número de ingenieros de IA se han disparado, y Meta, por ejemplo, ha estado pagando 100 millones de dólares en salarios y opciones sobre acciones a los mejores investigadores. Es posible que esperen poder controlar la situación advirtiendo de que se está convirtiendo en una burbuja. Del mismo modo, es posible que esperen que algunos de sus patrocinadores adopten una visión más realista del valor de algunas de las empresas líderes, para que no se sientan decepcionados si resultan valer menos de lo que pensaban. O, qué diablos, puede que simplemente estén diciendo lo que piensan. Sin embargo, aquí está el problema.

Si la burbuja estalla, muchas buenas empresas se verán envueltas en la tormenta. Todos podemos debatir sobre la importancia que tendrá la IA. Puede que resulte ser solo una moda pasajera, sin un valor real duradero, o puede que resulte ser un auténtico avance que transforme el funcionamiento de docenas de industrias. Lo descubriremos en los próximos años, a medida que los chatbots se vuelvan más inteligentes y las empresas averigüen cómo hacerlos funcionar comercialmente. Si se parece en algo al desarrollo de Internet cuando surgió a finales de la década de 1990, veremos cómo se invierten enormes cantidades de capital en la industria, con valoraciones disparadas, seguidas de un colapso masivo y la lenta aparición de una industria más duradera y de importancia duradera. Sin embargo, las buenas empresas se ven tan afectadas como las malas.

El precio de las acciones de Amazon cayó un 90% cuando estalló la burbuja puntocom y solo sobrevivió gracias a una ronda de recortes de gastos implacables. Las acciones de Apple cayeron de 150 a solo 13 dólares, pero se recuperaron hasta convertirse en una de las empresas más grandes del mundo. Sin embargo, muchas otras empresas desaparecieron por completo a pesar del enorme respaldo de los inversores, como Pets dot com, a pesar de una oferta pública inicial de 80 millones de dólares, y Webvan, a pesar de una inversión de 800 millones de dólares. ¿Quizás se habrían convertido en grandes empresas si la crisis no las hubiera hundido? En realidad, cualquier empresa que aún no sea autosuficiente desde el punto de vista financiero podría desaparecer fácilmente, mientras que incluso un gigante como Meta es vulnerable. Es cierto que la IA podría ser una burbuja. Muchas de las valoraciones parecen descabelladas y es muy difícil creer que los beneficios vayan a ser lo suficientemente sustanciales como para justificarlas. Aun así, es muy arriesgado para los líderes del sector señalarlo. Si la burbuja estalla, el colapso se descontrolará muy rápidamente y arrastrará consigo a muchas empresas excelentes junto con otras muy endebles, y los magnates de la IA podrían acabar siendo los autores de su propia desaparición.