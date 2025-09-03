Crecen los riesgos en la bolsa española

El Ibex 35 cerró ayer su peor sesión en cerca de un mes, tras descender un 1,6% hasta los 14.700 puntos. Se trata de una corrección que, sin embargo, no debería alentar una toma de posiciones precipitada en la renta variable española. El potencial alcista del selectivo se limita en la actualidad a sólo un 6%, que no es ni la mitad del recorrido que los analistas atribuyen al EuroStoxx o el Nasdaq, después de subir el selectivo español un 27% en el año. En otras palabras, existen ahora más posibilidades de perder que de ganar en el Ibex. Tampoco se puede dar todavía por corregida la sobrecompra que arrastra el índice español y, sobre todo, conviene mantener la prudencia ante las inciertas consecuencias que tendrá la moción de confianza del próximo lunes en Francia.

WhatsApp Facebook Twitter Linkedin Beloud Bluesky