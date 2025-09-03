Buena sintonía entre Escribano y la Sepi

Los propietarios de Escribano Mechanical & Engineering se anticipan al escenario que se abrirá tras la fusión de su empresa con Indra. Javier y Ángel Escribano ya son propietarios de un 14,3% de las acciones de Indra, un porcentaje que –según la valoración prevista de la tecnológica, en el entorno de los 1.500 millones de euros– ascendería hasta una proporción superior a la propia de la Sepi. Rebasar a la entidad pública en Indra supondría un problema en una empresa como Indra, con un carácter estratégico indudable que irá a más en los próximos años, debido a las mayores inversiones europeas en Defensa. Escribano muestra así sintonía con la Sepi al limitar su futura participación al entorno del 25%, lo que no crea conflictos sobre el control en Indra.

