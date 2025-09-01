Tesla: mucho más que automóviles eléctricos

Pese a los errores de su fundador –como su inicial alineamiento con Trump–, la principal empresa de Elon Musk, Tesla, capitaliza en bolsa más que todos los grandes fabricantes de automóviles del mundo juntos.

No se explica ese abismo en términos de la empresa innovadora que da el sorpasso a las marcas tradicionales, anquilosadas en tecnologías obsoletas. BYD es también una recién llegada, especializada en eléctricos puros, que capitaliza solo 93.000 millones, frente al billón de Tesla.

El secreto de esta última radica en que la fabricación de coches cada vez tiene menos peso a ojos del mercado, que prefiere ver en Tesla una empresa a la vanguardia de la movilidad, gracias a su rol en el desarrollo de la conducción autónoma o de robotaxis equipados con IA.