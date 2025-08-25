Apple, irrelevante en inteligencia artificial frente a Nvidia

Quince años de reinado como la empresa de mayor capitalización del mundo, terminan para Apple de forma abrupta.

Tres meses bastan para relegar a la firma de Cupertino a la tercera posición, tras Microsoft y a un billón de dólares de distancia de la número uno: Nvidia. Será muy difícil disputarle el liderazgo al fabricante de chips, pese a las tensiones de EEUU con uno de sus principales mercados (China), debido a que Nvidia está en vanguardia de la inteligencia artificial.

Opuesta es la situación de Apple, aquejada de una inaudita falta de visión que no mostraron otras tecnológicas tradicionales, como la citada Microsoft. Apple se afana en recuperar terreno, pero le costará mucho deshacerse del rol casi irrelevante al que ella misma se resignó en el desarrollo de la IA.