Un nuevo barrio 'premium' en Madrid

Madrid volverá a ser escenario de una de las operaciones inmobiliarias llamadas a figurar entre las más importantes en los próximos años.

Se trata de la venta de terrenos en la zona de la Ermita del Santo para edificar un nuevo barrio. Pese al incipiente estado en que el proceso se halla, no puede extrañar que las principales promotoras se interesen por él, y ya tengan financiación asegurada.

No solo influye el hecho de que la operación incumbe a una de las casi inexistentes bolsas de suelo disponibles en el casco urbano madrileño. Más decisiva es la circunstancia de que la zona de la Ermita del Santo se ubica en un área premium que reúne, por su localización y los servicios a los que tiene acceso, todos los requisitos que los inversores inmobiliarios buscan en Madrid.