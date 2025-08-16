El momento de ser selectivos en bolsa

Los expertos aconsejan cautela ante la evolución de la renta variable. Puede parecer una actitud demasiado prudente tras el buen año que acumulan las bolsas, pero asegurar que este viento de cola aún soplará de modo general implica riesgos.

Sin duda EEUU conserva un notable potencial, pero las expectativas del Dax son casi nulas, por la exposición de Alemania a los aranceles. En cuanto al Ibex, aun cuando alcanza cotas no vistas en casi 20 años, los analistas alertan del posible impacto de la volatilidad del crudo en las energéticas y de un menor recorrido del sector financiero.

Ante un panorama tan dispar, al que se sumarán otras incertidumbres en otoño, el inversor debe ser selectivo y posicionarse en valores concretos, y no fiarlo todo a la evolución de los índices en su conjunto.