Banca: más negocio con menores costes

Los grandes bancos españoles no solo logran buenos resultados de rentabilidad y solvencia frente a sus comparables globales. Esas entidades también destacan en eficiencia, con una ratio entre costes e ingresos que se redujo casi un punto, al 36,5%, hasta junio de este año. Dicha evolución es aún más meritoria considerando el contexto de reducción de tipos, por parte del BCE, en el que acontece.

Si los bancos de nuestro país, son ahora menos vulnerables a los ciclos de la política monetaria, se debe en buena parte a la exhaustiva campaña de reducción de costes emprendida desde la crisis de 2008. Pero no menos valioso es el modo en que han sabido compensar la reducción del precio del crédito, con un aumento de su negocio, no solo en el ámbito hipotecario.