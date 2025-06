Financiación de las CCAA en vía muerta

El actual sistema de financiación autonómica data de 2009 y, además de obsoleto, genera importantes brecha entre los distintos territorios. No en vano, las comunidades autónomas peor financiadas reciben hasta 1.470 euros menos per cápita. Esa es la diferencia que separa a Cantabria, la más beneficiada, de Murcia, la más perjudicada. Una brecha que, desde luego, no resolverán algunos de los parches que el Gobierno ha puesto últimamente. Es el caso de la quita de deuda, una medida que incentivará el incremento del gasto y el déficit de los Ejecutivos regionales y que, de nuevo, tiene perdedores y ganadores. Tanto es así que la quita restará a cada catalán 2.300 euros, mil más que a los madrileños. En este contexto, la reforma de la financiación autonómica se presenta como un reto inaplazable.

Primero porque la ley que obliga a ello se está incumpliendo desde la década pasada. Segundo porque urge resolver la situación de infrafinanciación que sufren algunas CCAA. Y tercero por el impacto que el llamado concierto catalán tendrá, ya que elevará las actuales desigualdades entre regiones. Pese a la importancia de estos temas, la Conferencia de Presidentes celebrada el viernes ha naufragado sin presentar ningún avance en la agenda económica. Un resultado esperable si se tiene en cuenta que el Gobierno ni siquiera incluyó en el orden del día la propia reforma. De hecho, solo la amenaza de plantón por parte de las autonomías del PP le obliga a meter este asunto a última hora. El sonoro fiasco de la reunión, y también el de la conferencia celebrada hace ahora seis meses, refleja que el problema de la financiación autonómica sigue enquistado, y así se mantendrá ante la falta de soluciones que el Gobierno ofrece al respecto.