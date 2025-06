Retos a los que se enfrentan las pymes en la gestión del talento en la actualidad

En el contexto actual, marcado por una notable escasez de profesionales y una auténtica guerra por el talento, las pymes se enfrentan a múltiples barreras que dificultan su capacidad para atraer y fidelizar a los perfiles más cualificados. Uno de los principales retos es la limitación económica y la imposibilidad de competir, a nivel salarial. Asimismo, en la mayoría de las ocasiones, la propuesta de valor de las pymes se encuentra alejada de la de las grandes empresas, que disponen de políticas más conciliadoras y flexibles. Otro de los retos es la fidelización. Las nuevas generaciones pueden recorrer entre 12 y 15 proyectos a lo largo de su vida profesional.

Uno de los principales desafíos a la hora de fidelizar talento radica en la dificultad para desarrollar una marca empleadora sólida y diferenciadora. Muchas pequeñas y medianas empresas aún no han logrado posicionarse como entornos atractivos para trabajar, lo que limita su visibilidad y capacidad de seducción frente al talento emergente.

Por otro lado, la gestión y desarrollo de las personas se encuentra menos profesionalizada. En ocasiones no se dispone de profesionales de RRHH expertos en estas áreas. Finalmente, los procesos de digitalización y automatización llegan con mayor retraso a las pymes, incidiendo en la productividad y en el atractivo de las empresa. Suele producirse una resistencia a la gestión del cambio, propia de la cultura tradicional y a algunos estilos de liderazgo afines a esta cultura.

Además, nos encontramos ante un cambio generacional: las nuevas generaciones priorizan trabajar en empresas con propósito, valores compartidos y un fuerte compromiso con la innovación y el desarrollo humano. En este punto, muchas pymes aún están en proceso de adaptación hacia modelos organizativos más abiertos, evolutivos y participativos. Otro aspecto importante sucede cuando una pyme no transmite solidez, carece de planes de desarrollo claros o plantea proyectos de corto recorrido. Pierde competitividad frente a otras organizaciones.

Sin embargo, las pymes tienen fortalezas: cercanía, autonomía, impacto directo y cultura más humana. Si logran trabajar de forma estratégica su propuesta de valor como empleador, y alinean su cultura con las expectativas del nuevo talento, podrán convertir su tamaño en una ventaja competitiva real.

En este tipo de empresas, donde suele proliferar un liderazgo más paternalista, el sentimiento de orgullo y pertenencia suele ser elevado, y la confianza es un valor primordial que rige las relaciones.

Otra cuestión predominante es la cercanía en las relaciones. Facilitan compromiso y buen ambiente laboral. A estos retos se suman errores. Uno de los más importantes, no tener en cuenta que el candidato debe estar, incluso antes de vincularse a una organización, alineado con sus valores. Desde Brandty, consultora boutique especializada en selección de personal por valores (primera consultora certificada a nivel internacional en SelecciónxValores®), apuestan por la retención de talento midiendo la compatibilidad de los valores de la empresa con los del candidato, aumentando la probabilidad de permanencia en la empresa. Además, utilizan la plataforma de IA para reclutamiento más potente del mercado (Mainder). Otro error habitual es no realizar los procesos de selección de forma profesional, apoyándose en amistades o familiares y no dando importancia estratégica la función de RRHH.

Sumamos a ello no delimitar los roles y responsabilidades de las posiciones, o la necesidad de aprender a gestionar y compensar a las personas según sus logros en la compañía, y no por su antigüedad o afinidad. Es aconsejable implantar un proceso de gestión del desempeño. Por último, se suele promocionar a personas que no disponen del talento adecuado para gestionar equipos, desplegando liderazgos ineficaces.

Finalmente, es necesario conocer las tendencias que marcarán la gestión del talento. La principal tendencia que ya se viene observando es que cada empresa debe trabajar de forma estratégica su marca empleadora, es decir, convertirse en un buen lugar para trabajar donde tanto los empleados actuales como los potenciales se sientan comprometidos. Otras tendencias en auge son el bienestar corporativo, cuidado de la salud mental y emocional, incorporación de la IA, formación y desarrollo, compensación, diversidad y gestión de personas que trabajarán en remoto, en híbrido o presencialmente.

Respecto a la IA, sin duda, la mayor ventaja es la automatización de partes del proceso de selección ya que implica un ahorro de tiempo considerable. Implementarla de forma profesional e integrarla sin perder el toque humano es clave. Es necesario entender cuándo es necesario mantener la interacción personal, y no perder ese toque "humano" que toda gestión de personas debe conllevar como en la entrevista personal. Sin duda, la conversación de mayor impacto a nivel humano de todo el proceso.

El propósito desde Brandty es ayudar a las empresas a ser mejores lugares para trabajar, alineando cultura y valores, colaborando con la empresa para definir una propuesta de valor al talento que las posicione con un buen lugar para trabajar con capacidad para atraer a los profesionales adecuados para su empresa.

Se diferencian por realizar procesos de selección basados en valores. Miden, con pruebas fiables, el grado de afinidad entre los valores del candidato y los de la empresa. Está demostrado que cuando existe un alto grado de afinidad el éxito del proceso de selección alcanza el 90%.

Otro aspecto en el que ayudan en la gestión del talento a las pymes es formando a sus equipos en las habilidades más demandadas en el mercado actual, como competencias en liderazgo, comunicación, técnicas de negociación, prevención del estrés o gestión del tiempo.