La Fed anuncia un largo ciclo de bajada de tipos

"Contundente" es el adjetivo que mejor define el discurso del presidente de la Reserva Federal de EEUU en la reunión de banqueros centrales de Jackson Hole.

Jerome Powell dejó a un lado el lenguaje críptico que a menudo caracteriza a estos profesionales, para asegurar que no quiere que "el mercado laboral se enfríe más", al tiempo que considera que la inflación ya recorre "un camino sostenible hacia el objetivo del 2%". No pudo ser más claro, a la hora de anticipar que la rebaja de tipos de interés del mes próximo solo es el comienzo de un ciclo de recortes capaz de prolongarse hasta bien entrado 2025. Powell disipa así incertidumbres no solo sobre su propia hoja de ruta, sino también sobre la fortaleza del PIB estadounidense.