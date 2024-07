Muchas dudas aún en el futuro de Talgo

Talgo recibe una propuesta de "combinación de negocios e integración industrial" de Skoda Transportation. El fabricante español necesita ganar capacidad de producción para cumplir con los pedidos pendientes.

Algo que lograría con Skoda, ya que la operación permitiría triplicar el tamaño de Talgo. El grupo checo se presenta así como el caballero blanco que el Gobierno busca al no ver con buenos ojos la opa del consorcio húngaro Ganz-MaVag, debido a la buena relación del Gobierno de Viktor Orbán con Rusia. Ello pese a que Hungría es un miembro de pleno derecho de la UE, como también lo es Chequia. No obstante, la oferta de Skoda presenta dudas al no contener propuesta económica. Urge una información más detallada por parte de la checa.