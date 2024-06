El deporte, inseparable del apoyo de las empresas

El patrocinio es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y éxito del deporte en España. L as alianzas entre empresas y deportistas no solo brindan beneficios económicos, sino que también ofrecen la posibilidad de alinear los valores de la marca con los del deportista y aprovechar las sinergias y posibilidades que esta asociación permite y que, en el caso del deportista, la convierte en imprescindible para el desarrollo de su carrera.

En el contexto de los próximos Juegos Olímpicos y de la preparación de los deportistas para la gran cita, ADO (Asociación de Deportes Olímpicos) es un claro ejemplo de cómo la aportación privada organizada y global a los deportistas olímpicos puede transformar el panorama deportivo de un país. Desde su creación en 1988, ADO ha sido la fuente de ingresos más importante para numerosos deportistas españoles.

Este programa, financiado durante muchos años por empresas patrocinadoras, proporciona becas a los deportistas para su preparación olímpica. Hasta la fecha, ADO ha aportado más de 360 millones de euros a los deportistas olímpicos y ha otorgado más de 12.000 becas gracias a las 48 empresas patrocinadoras del equipo olímpico, demostrando su impacto significativo en la preparación y rendimiento de nuestros deportistas.

Este año, ADO cuenta con el apoyo de empresas destacadas como Loterías y Apuestas del Estado, Renfe, ColaCao y El Corte Inglés. Cada una de estas compañías ha contribuido significativamente para asegurar que los deportistas españoles lleguen en las mejores condiciones posibles a los Juegos Olímpicos de París 2024.Serán más de 350 deportistas los que nos representen en París, cada uno de ellos llevando consigo sueños, sacrificios y una dedicación incansable. Muchos de estos deportistas son desconocidos para la mayoría de la población, pero su compromiso es tan grande, o incluso mayor, que el de aquellos nombres que todos reconocemos.

Cuando hablamos de patrocinio, las marcas a menudo buscan a los más destacados, a aquellos con mayor influencia. Pero cuando hablamos de ADO, cuando hablamos de las empresas que están en ADO, hablamos de patrocinar a todos nuestros deportistas olímpicos, sin excepción. Hablamos de Marc Reyné, de Leslie Romero, de Alba Petisco, de Paula Leitón, Yago Rojo o de Ayoub Ghadfa, y de muchos otros que quizá no resulten familiares sus nombres. Ellos con esfuerzo y pasión, emocionan a todo un país cada cuatro años en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, para lograr estos momentos de gloria, necesitan el apoyo constante año tras año.

Para estos deportistas, el apoyo de las empresas es vital. No solo les proporciona los recursos necesarios para entrenar y competir al más alto nivel, sino que también les ofrece el reconocimiento y la motivación para seguir adelante. Este respaldo es un puente entre sus sueños y la realidad de ver la bandera española ondear en lo más alto del podio.Apoyar a los deportistas no es solo una inversión en el deporte, sino también una inversión en los valores y en la esperanza que representan. Ellos son el reflejo de la dedicación, la perseverancia y el espíritu de superación.

Cada día de entrenamiento, cada sacrificio personal y cada momento de esfuerzo es un paso más hacia la grandeza, y con el apoyo adecuado, pueden alcanzar el éxito que todos anhelamos ver. Los últimos años el patrocinio deportivo ha abierto oportunidades a nuestros deportistas y a su vez les ha hecho crecer y mejorar en muchos aspectos.

Me gusta hablar del concepto del "deportista 360", me gusta definirlo como un deportista que no solo se dedica a entrenar y competir, sino que también se involucra activamente en otras áreas esenciales para su carrera y desarrollo personal. Este nuevo tipo de deportista destaca por su capacidad para comunicar, interactuar con patrocinadores, generar contenidos digitales y mantener un equilibrio entre su vida deportiva y académica. Además, estos deportistas son plenamente conscientes de los nuevos retos que el deporte y la sociedad les imponen.

Están preparados para responder a las demandas emergentes de las empresas, adaptándose a nuevas tendencias e innovaciones en el ámbito del patrocinio deportivo. Desde ADO, también estamos preparados. Para las empresas, los deportistas actuales son un privilegio; para los deportistas, el patrocinio deportivo que llevan a cabo las empresas es imprescindible.