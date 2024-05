El bienestar emocional de los empleados, clave para el éxito empresarial

Ana Hernández Vázquez, CEO de Quality Lives

Teniendo en cuenta que partimos de un entorno de continua transformación, incertidumbre, cambio. Teniendo en cuenta que la baja por ansiedad es la tipología de baja laboral con mayor índice en el mercado laboral español, hoy en día el factor del bienestar de los empleados es clave para la compañía que lo ofrece, es un factor diferencial de 1 empresa con respecto a otra.

Lo que buscan las personas que forman parte del talento de las empresas está cada vez más orientado a tener un espacio de gestión emocional dentro de su ámbito profesional. Las nuevas generaciones están haciendo prevalecer este modelo como algo imprescindible, están orientadas a un nuevo paradigma de la relación entre el empleador y el colaborador.

Somos conscientes que no todas las empresas se pueden permitir una estructura interna en la que disponer de un área específica de bienestar más allá de recursos humanos, como lo hacen las grandes corporaciones

Cada vez trabajamos en entornos de evolución muy muy dinámica, cada vez más ágil, cada vez más rápido, y para poder sobrellevar una gestión del cambio con esa velocidad tan vertiginosa, hay que estar preparado tanto mentalmente como en el terreno emocional, sobre todo teniendo en cuenta que a la mente no le gustan los cambios, por buenos que sean...

Hablamos de fidelización, involucración, escuchar al otro, flexibilidad, atracción de talento, confianza motivación, crecimiento, lealtad, compromiso... parece como si estuviéramos hablando de relaciones dentro de nuestro ámbito personal o de relaciones sentimentales, pero estos términos son cada vez lo que más se escucha en el entorno laboral tanto por la parte de los colaboradores como por parte de las áreas de la gestión de personas.

Si en el trasfondo tenemos una plantilla estresada, con altos niveles de burn out, con resistencias a los cambios, con una comunicación agresiva o pasiva... el escenario óptimo para rendir cada vez mejor….se hace muy cuesta arriba tanto para un lado como para otro...

Desde Quality Lives, entendemos que no todas las empresas tienen la formación ni los recursos in house necesarios para poder desempeñar esta labor, por eso ofrecemos varias líneas de trabajo, donde las más amplias que cubre todo el espectro son las que trabajan desde abajo a arriba (Estrategia bottom up) o de arriba hacia abajo (Estrategia top down)

Dependiendo de las necesidades del cliente y tras una primera entrevista inicial... se decide cuál de las estrategias es las más apropiada para cada caso. Es una visión integral para no dejar ninguna capa del proceso sin revisar y sin ver el impacto y la coexistencia de lo que vamos encontrando a medida que trabajamos con los equipos.

Cuando hablamos de estas estrategias lo que trabajamos es desde la capa inicial (podemos empezar de arriba-abajo o al revés) se inicia un trabajo de indagación para poder obtener el diagnóstico de dónde se encuentran los puntos de fricción donde hay una fuga de talento, a medida que vamos descubriendo esos puntos, vamos reconfirmando hacia el siguiente nivel si esos "puntos de dolor" se agudizan o se diluyen y por contra surgen otros... así hasta la capa final. Esta fase suele ser muy sorprendente... cuando la compartimos, porque aparecen temas que jamás se hubieran imaginado. Y como defendemos siempre, no se puede cambiar aquello que no se conoce.

Con esos findings generamos un diagnóstico que compartimos con la empresa de datos agregados, ya que todos los testimonios que nos comparten las personas son puramente confidenciales, nosotros siempre trabajamos con datos agregados que sean lo suficientemente significativos como para trabajarlos y que se dé la transformación. Siempre con la premisa de evolucionar el terreno del bienestar organizacional dentro de la empresa.

Tras ese diagnóstico, se lleva a cabo un informe de conclusiones donde compartimos con la empresa, el equipo o la línea de negocio que nos contrata, las medidas que deben ser tomadas para que se dé el cambio.

Pueden ser medidas puntuales, como una formación en comunicación asertiva, o una formación en regulación de estrés, pero también pueden ser medidas a integrar dentro de la compañía, como un plan de mantenimiento físico, o un ciclo de actividades de team building basadas en desarrollar conocimientos sobre el desarrollo de las habilidades blandas (soft skills)

Una vez implementadas, es clave el seguimiento para realmente medir si lo que hemos aplicado está calando y el nivel de bienestar dentro de la empresa se está plasmando en la medida de lo que se esperaba.

Invertir en bienestar dentro de la empresa, bienestar físico, mental y emocional es una manera de proteger a las compañías en materia de riesgos psicosociales y no solo eso, buscar un denominador común, tener una empresa saludable, donde los colaboradores se sienten valorados no solo por su talento sino por ser parte fundamental del propósito y misión de la compañía para la que trabajan.