La IA elevará la contabilidad a nuevos niveles, pero sólo si se confía en ella para hacerlo

Imagina una era en la que los contables utilicen la IA no solo para tareas rutinarias, sino para obtener una visión más profunda de las narrativas financieras, permitir un pensamiento más estratégico e impulsar el crecimiento empresarial. Ese futuro está más cerca de lo que crees. Pero depende de un factor crítico: la confianza.

El 70% de los miembros de ACCA (Asociación de Expertos Contables Colegiados) está de acuerdo en que la IA puede aumentar el tiempo del que disponen para centrarse en tareas críticas para el negocio, y la investigación muestra que el 69% de los contables cree que la IA tiene un impacto positivo en la profesión. Sin embargo, el 89% de los encuestados en el mismo estudio admitió tener al menos una preocupación sobre la IA, y un estudio más general de KPMG reveló que tres de cada cinco personas desconfían de los sistemas de IA.

Así pues, si la confianza es el mayor obstáculo para la adopción de la IA, ¿cómo podemos infundir confianza en la IA para transformar el sector de forma significativa? Creo que se trata de presentar un enfoque metódico. Dar tanta importancia al "cómo", "cuándo" y "por qué" se implanta la IA como al "qué" puede hacer.

La transparencia genera confianza

Para generar confianza en las soluciones de IA hay que explicar claramente qué se pretende hacer con la tecnología, por qué y cómo, y hacerlo con transparencia. La base debe ser crear y compartir principios de IA y datos que den prioridad a las consideraciones éticas en torno a la seguridad de los datos y el uso responsable de la IA. Ofrecer tranquilidad a los clientes significa tener en cuenta el impacto individual, grupal y social del uso de la IA y, en la práctica, podría implicar explicar las razones por las que se utilizan los datos e invertir en I+D, como el uso seguro de los modelos de lenguaje de gran tamaño (LLM), trabajando activamente en la prevención de sesgos en la propia tecnología.

Innovación y garantía a partes iguales

La innovación en IA por sí sola no basta para garantizar su adopción. En un sector que existe para ofrecer garantías a las empresas y los mercados, quienes utilizan la tecnología deben confiar en que ésta realizará las tareas de forma competente y segura, ya que, en última instancia, siempre habrá un humano responsable del resultado.

Debemos ir más allá de la simple automatización de tareas repetitivas. En Sage, damos vida a esto en nuestra visión tecnológica: contabilidad continua, garantía continua, conocimientos continuos.

La contabilidad continua capta la actividad empresarial y la contabiliza en tiempo real. Pero ningún contable utilizará esos datos para tomar decisiones a menos que confíe en su exactitud. Por ello, combinamos esta inversión con la garantía continua, en la que utilizamos IA y otras tecnologías para detectar anomalías que pueden ser revisadas por un humano cuando sea necesario para tomar decisiones críticas. Es en ese momento cuando los equipos de contabilidad se liberan de ciclos como los cierres y las auditorías, y pueden

centrarse en el futuro. Esto nos proporciona nuestra tercera área de inversión en innovación, la información continua, en la que utilizamos la IA para desarrollar una comprensión de las previsiones de negocio y alertar a los contables de los cambios para que puedan decidir en tiempo real qué hacer.

Estrecha colaboración con los clientes

Para que los clientes se sientan seguros al utilizar la IA, también deben sentir que tienen el control. Esto significa garantizar que existen procesos para que las personas confirmen y revisen lo que reciben, algo fundamental para generar y mejorar la confianza.

Pero la implicación del cliente debe ir más allá y es importante implicarlos también en la fase de desarrollo, para que la tecnología refleje y represente a las personas para las que se crea. A diferencia de la tecnología tradicional, la IA no se puede crear sin el cliente. Tanto desde un punto de vista práctico, ya que proporcionan los datos que entrenarán a la IA, como desde un punto de vista holístico, ya que garantizan que la IA se comporta como nuestros clientes esperan que se comporte un ser humano.

En lugar de intentar predecir dónde tendrá la IA el mayor impacto en la productividad, es más beneficioso trabajar con el cliente para descubrir los casos de uso prioritarios y ofrecer adaptabilidad. En Sage, incorporamos la evaluación humana para identificar cuándo es necesario ajustar algo, como hacemos con la introducción de Sage Copilot, nuestro nuevo asistente empresarial generativo impulsado por IA. Hasta que no estemos convencidos de que nuestras soluciones de IA satisfacen las necesidades de confianza y fiabilidad de nuestros primeros clientes, no sacaremos un nuevo producto al mercado.

Generar confianza en cada etapa

No hay duda de que la IA despierta entusiasmo en el sector de la contabilidad. Sin embargo, al explorar su papel profundamente, está claro que una parte importante del rompecabezas es garantizar que los contables confíen en ella.

Llegar a ese punto, en el que la IA se integra con confianza y mejora la profesión contable en todo momento, requiere una implementación cuidadosa, una comunicación clara y la colaboración de los proveedores de IA en todo el proceso. Se trata de ayudar a los contables que no están familiarizados con una tecnología compleja a entender que la IA a) está aquí para aumentar, no para sustituir, la inteligencia humana, b) no comprometerá la integridad de los datos y hará el trabajo de forma competente, c) siempre incluirá un toque humano como parte de un entorno controlado.

El efecto en cadena es una tecnología integrada que no solo mejora la eficiencia, sino que fomenta una mayor confianza en la información financiera que proporcionan los contables. Es hora de aprovechar esta oportunidad, garantizando que la IA sirva como un socio que mejore la experiencia y la fiabilidad para que podamos entrar en una nueva era de la contabilidad basada en la confianza y la innovación.