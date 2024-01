*Por Miguel Mira, director general de Havas Media España

Uno de los grandes retos para este año en el sector publicitario, y en concreto para las agencias de medios consiste en dar un paso más en la consolidación de su posicionamiento como "partner estratégico de marketing" de los anunciantes. Debemos -sin complejos- resignificar la palabra agencia y capitalizar nuestra capacidad real de desarrollar el negocio de los clientes a través del marketing, la comunicación y por supuesto, los medios.

Contra los retos económicos, la incertidumbre política, la presión creciente por los resultados a corto plazo o el auge de las marcas blancas debemos seguir apostando por crear marcas relevantes que conecten con las necesidades reales de los consumidores. Y esto no es algo que se haga normalmente de la noche a la mañana, requiere tiempo y consistencia.

Además, debemos ser "apóstoles" de una comunicación más creativa e innovadora. En definitiva, más emocional. De crear contenidos líquidos que vivan bajo una sola estrategia de medios. De aprovechar las enormes oportunidades que nos ofrecen los datos y la tecnología para hacer una comunicación más eficiente. De revolucionar la experiencia de cliente sabiendo que lo que más se valora ahora son los aspectos relacionales sin descuidar la agenda transaccional, lo que históricamente hemos denominado "el servicio al cliente".

Los consumidores esperan que las marcas, más allá de vender sus productos y servicios, se comporten como actores de un cambio positivo socialmente responsables y sostenibles, comprometidos en ayudarles a simplificar su mundo, como manifiesta la última ola de nuestro estudio Meaningful Brands de 2023.

Como industria tenemos ante nosotros retos enormes, desafíos que a la vez suponen oportunidades de negocio ilusionantes. Pero no podemos perder de vista que no solo es importante crecer, sino "cómo" se logra, porque no todo vale, ya que destruiríamos valor en vez de crearlo y la idea no es esa, es todo lo contrario y debemos ser una industria que impulse el cambio, la innovación y el crecimiento sostenible.