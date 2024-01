Influencers, los nuevos "human media"

*Por José Félix Arranz, Head of Influence en Dentsu

El marketing de influencia ha demostrado ser una línea de comunicación básica en las campañas de marketing que ha venido para quedarse. Desde 2019 está obteniendo crecimientos del 25% sobre el año anterior, con unos 100 millones de inversión en 2024 y con anunciantes derivando cada vez un mayor porcentaje de su presupuesto de publicidad y medios hacia la influencia.

Y hablamos de medios porque los influencers son los nuevos "human media", ventanas de comunicación ideales para llegar a altos volúmenes de audiencias. Audiencias, además, muy difíciles de impactar por otros medios más convencionales.

Los influencers, o creadores de contenido, aportan no solo la ventana, sino unos valores ineludibles a cualquier prescriptor: credibilidad, confianza, identificación, criterio, experiencia y, muy importante, prescripción a la compra.

En 2023 hemos visto importantes casos de éxito como la Kings League, los documentales de Georgina y María Pombo o el ambicioso proyecto de content "Educando contra el bullying" de ColaCao.

¿Cómo vemos 2024? Creemos que 2024 va a ser el año de la medición, de que no haya una campaña de influencia sin una métrica clara y que no retorne en notoriedad o en negocio. Por supuesto, va a ser el año de la tecnología aplicada a esta disciplina: control antifraude, influencers virtuales, social hubs, donde concentremos toda la data social del cliente para hacer campañas más eficaces… y además puede ser "el año de las multas" si los influencers no se toman en serio informar de las publicaciones comerciales que hagan.

Las agencias debemos tener un foco claro en el cumplimiento del compliance legal y proteger a nuestros clientes. Sin duda, ¡nos espera un año apasionante!