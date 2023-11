Los mercados alejan la recesión

El Ibex superó los 10.000 y recuperó su nivel pre-Covid. Pero la realidad es que las cotizadas pequeñas están aprovechando mejor que sus hermanas mayores el impulso de la bolsa en las últimas semanas. Así lo indica el avance del 5,2% del índice MSCI para las empresas con menor capitalización desde el pasado 14 de noviembre, que supera en un 1,6% al impulso del MSCI World, que integra a las 1.600 firmas más grandes de las 24 economías más desarrolladas. De cara al inversor este dispar desempeño evidencia que las oportunidades también se encuentran lejos de los grandes gigantes bursátiles. Pero desde un punto macroeconómico, el mayor impulso de las pequeñas del parqué supone una noticia positiva. Este tipo de compañías suelen sufrir con más virulencia los efectos de las crisis, debido a su menor tamaño y a su presencia más limitada a sus mercados locales. De ahí que el hecho de que los inversores apuesten ahora por ellas refleja que el mercado aleja la posibilidad de una recesión en la economía.

Con todo, el diferente comportamiento de las llamadas small caps a ambos lados del Atlántico también deja patente que el riesgo de recesión es casi nulo en EEUU, pero no tanto en Europa. Sirva para comprobarlo que mientras el índice que reúne a las menos capitalizadas de EEUU (el Russell 2000) dobla a su hermano mayor, el S&P 500, en dos semanas, en Europa prácticamente no existen divergencias en el comportamiento entre las cotizadas grandes y las pequeñas. Esto es buena muestra de que los mercados aún no descartan la recesión en el Viejo Continente. Una posición más que comprensible habida cuenta de que la eurozona cerró en negativo en tercer trimestre y las perspectivas para la recta final de año son negativas por Alemania, que seguirá lastrando la economía de la UE por su parálisis presupuestaria.