Desafíos sociales y económicos inminentes

Las Sociedades, desde siempre, están en un proceso continuo de cambio. Y ahora estamos asistiendo a una evolución que, a diferencia de otras que han tenido lugar a lo largo de la Historia, se está haciendo muy rápidamente por la concurrencia de una tecnología ignota hasta la fecha que hace que hace que ese proceso evolutivo sea disruptivo en muchas áreas y que, incluso, al crear un ámbito de entropía pueda derivar a un mundo distópico indeseable.

Estamos ya empezando a ver esto, pues se ha entrado en una confusión de lo que es el Ser Humano incomprensible, pues como dijo una ministra de España, María Isabel Celáa Diéguez, los niños pertenecen al Estado y no a sus Familias. Sólo hay que pensar que ya no hay solo dos géneros, sino que existen varias decenas. Además, con la inclusión de la tecnología podrá ampliarse el número. E incluso el Maquinismo hará que las máquinas puedan competir como si fueran también humanos.

Todo esto, indudablemente, va a ocasionar una revolución en las estructuras de las Sociedades. Ya que este nuevo orden, en el que no existe una diferenciación de "Raza", aunque no sea la mejor palabra a emplear, hace que la Cultura que se ha tenido hasta ahora decaiga. Raza debe ser entendida como Cultura, o sea, como el conjunto de las presunciones, creencias y suposiciones que una persona o colectivo poseen. Pues se puede observar, palmariamente, que cada vez existe un mayor número de Sociedades en las que el grado de cohabitación, sin definición clara de razas, hace que precisamente, esas Sociedades no posean una Cultura que les pueda caracterizar.

Se debe decir aquí que la distinción de esas "razas" en blancos y de color en modo alguno hace alusión realmente a su color de piel, sino que lo que se quiere señalar con ello es concretamente a esa Cultura que tienen los individuos y que, lógicamente, conforma su manera de pensar, proceder etc..

Esto es así irrefutablemente, porque simplemente se debe tener en cuenta que las personas no rechazan a otras personas de color de piel diferente cuando dichas personas tienen un estatus, unas capacidades económicas etc., sino que es al contrario, ya que cuando es así se encuentran incluso orgullosos de que integren esa Sociedad. Por poner tan sólo un ejemplo, por fijar ideas, piénsese en Marbella (España) y en los jeques árabes que viven cierto tiempo allí y que son recibidos e integrados perfectamente.

Por lo tanto, resulta obvio que uno de los retos más importantes a los que se deberán enfrentar los Gobernantes es, indudablemente, a cómo hacer posible una convivencia con múltiples razas y por lo tanto culturas diametralmente opuestas -y ahora también con máquinas- sin que haya un estallido social.

Además, gran parte de los gobernantes piensan que el ser humano es un peligro para el Planeta por sus emisiones contaminantes, consumo de Recursos Naturales etc.. Y por estas razones están ya poniendo en práctica medidas para limitar el crecimiento y el subsecuente desarrollo de personas físicas y de otros órdenes. Ya existen limitaciones que seguramente serán ampliadas a la Agricultura, Ganadería etc.. E incluso se critica, sin rubor, las grandes ganancias que puedan obtener las empresas.

Hacia una economía ignota

Otro gran desafío va a ser, insoslayablemente, cómo se va a gestionar la cantidad ingente de personas sin empleo que va a ocasionar la Tecnología. Gestión ésta no solo económica, que también, dado que va a haber millones de personas sin ingresos a causa de ello y que afectará también a la sanidad y otros entornos. Los gobernantes tendrán que ver cómo emplear el tiempo ocioso que va a sobrevenir a los integrantes de las diferentes sociedades. Y la manera de realizar una prevencion y gestionar todo lo relativo a su Salud, incluida, obviamente, la mental.

También otro gran reto que indefectiblemente van a tener los gobernantes, pues existe una honda preocupación que se va extendiendo por ello, es cómo controlar que el Internet de las cosas no coadyuve a que la inteligencia artificial obre de una manera autónoma. Y que esas decisiones que puedan llegar a adoptar las máquinas, sin la concurrencia del ser humano, no provoquen perjuicios a las Sociedades que incluso puedan ser irreversibles.

En el ámbito económico, otro enorme y fundamental desafío para los gobernantes es desmontar este sistema financiero basado en un esquema ponzi global, que se ha ocasionado con la flexibilidad cuantitativa del dinero, sin crear por ello un cataclismo económico de proporciones bíblicas. Y ver si las CBDCs (Central bank digital currency), monedas digitales de los bancos centrales, van a servir para crear una alteración de la evolución del Ciclo Económico diferente a la que ha venido existiendo hasta ahora, dando lugar a comportamientos en la Economía que puedan llegar a ser ilógicos. Pues el control de las transacciones será tal que permita impedir que sean realizadas dichas transacciones en Bienes y Servicios según el criterio que decidan adoptar los gobernantes del momento. Lo cual, obviamente, va a originar una Economía que va a funcionar de una nueva manera totalmente ignota hasta este momento.

Para poder abundar, de una manera amplia, en los retos y desafíos que se van a enfrentar las Sociedades y sus gobernantes, se va a exponer ahora a continuación lo que se viene a denominar como agenda 2030. Y que da una idea inicial de los cambios que se han planeado y que afectarán, indudablemente, a la estructura de las Sociedades.

Además de todo lo que deberán afrontar los gobernantes, a tenor de todo lo expuesto arriba, deberán también solventar los perjuicios que irroguen a los integrantes de las Sociedades y a las propias Sociedades, derivados del desequilibrio lógico que provoca todo cambio. Después de haber quedado patente que la Economía Planificada no es un sistema adecuado y que el sistema de Economía de Mercado es el mejor, el desafío importantísimo al que los gobernantes se van a tener que enfrentar va a ser si el objetivo será mantener como meta que la Economía no sea una Economía dirigida y se erradique finalmente la mínima libertad del Mercado. Pues cada vez se ve más, a través de las posibilidades que ofrece la tecnología, que la orientación que están adoptando los gobernantes es la de cercenar las libertades.

Con ello, los agentes económicos y sus actividades son y serán, evidentemente, influenciadas incluso en tal medida que vayan contra lo que sea más favorable para la Sociedad. Y que sólo sea idóneo todo para los intereses que tengan fijados los integrantes de la plutocracia. Pues irrefutablemente resulta ser necesaria una conciliación adecuada entre los intereses de la Sociedad y el de unos pocos de sus integrantes para no caer en Sociedades distópicas, indeseables lógicamente. Y esto, aunque sea de suma dificultad, convendría que se tuviera siempre en cuenta para solventar este desafío y que las Sociedades puedan desarrollarse óptimamente al igual que la totalidad de sus integrantes.

Pues no está nada claro que la Economía pueda continuar existiendo de la manera que ha sido hasta la fecha. Porque la cohabitación de la inteligencia artificial, tecnología etc. parece albergar un futuro en el que la asignación óptima de los recursos no vaya a tener mucho que ver con los mercados y sus eficiencias.

Aunque se debe decir, sin duda alguna, que el mayor reto al que se va a tener que enfrentar el ser humano como especie, es el de poder continuar gozando de las características y condiciones favorables que han sido habituales hasta este momento.