Confusión en los datos de pluriempleo

Cerca de 800.000 afiliaciones a la Seguridad Social no se corresponden, en relación uno a uno, con un número idéntico de personas. Esa cifra está sustentada por un total mucho más bajo de trabajadores que ocupan varios empleos a la vez. A priori, no hay engaño en esta disparidad ya que, estadísticamente, no se debe equiparar un afiliado con un trabajador.

Ahora bien, el propio Gobierno no se preocupa de hacer la distinción cuando presume de un récord de más de 20 millones de ocupados, sin excluir el efecto que el pluriempleo tiene en esa cifra. Más confusión genera el hecho de que no exista un seguimiento mensual de un fenómeno como la pluriactividad, que se encuentra en auge en España, y que necesita una vigilancia especial para evitar que prolifere la economía sumergida.