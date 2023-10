Los autónomos y sus problemas diarios

El panorama no presenta un respiro para las personas trabajadoras autónomas. Con una primera investidura a presidente del Gobierno de España fallida, una situación de inestabilidad política y, por ende, económica y con unas perspectivas que no pintan nada bien desde ATA hemos constatado que los autónomos no están viendo una mejora. Se desprende del último Barómetro presentado por ATA, de hecho, que solo uno de cada tres autónomos afirma que su facturación ha aumentado.

Si los ingresos no aumentan, pagar los altos costes que sufrimos en nuestros negocios va a ser cada vez más difícil. Aunque ahora los datos de afiliación son buenos, el futuro es igual de incierto e inestable que el presente.

Así, según nuestro barómetro y con los datos del tercer trimestre, los impuestos, las cotizaciones y el coste de las materias primas, es lo que más está afectando a los autónomos. Como digo, estos gastos están poniendo en serio riesgo la continuidad de muchos autónomos, que ven aumentados sus gastos por encima de sus ventas. Y lo que es aún más preocupante, casi la mitad de los autónomos (el 45,2%) ha registrado un descenso de su facturación respecto al mismo periodo de 2022.

Las perspectivas de futuro de los autónomos de cara al último trimestre del año tampoco son mucho más optimistas. Tal es así que únicamente uno de cada cinco autónomos cree que su negocio va a crecer en los próximos meses, frente a casi el 74% que cree que sus negocios no van a mejorar en el corto plazo. Además, casi un 31% considera que su actividad va a disminuir. La disminución de la facturación para muchos autónomos y el aumento de los gastos ha hecho que los gastos crezcan por encima de los ingresos y que cada día abran su negocio siendo conscientes de que les va a costar dinero.

Andalucía

No obstante, en Andalucía, pese a que los problemas diarios de los autónomos persisten al igual que en el resto de España, vemos que el autoempleo sigue resistiendo. Según los últimos datos conocidos, el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en Andalucía ganó 1.575 autónomos en septiembre.

Andalucía no solamente está manteniendo el número de autónomos, sino que prácticamente ha duplicado el crecimiento de autónomos que había en el mismo periodo del año pasado. Por lo tanto, se puede decir que los autónomos han tenido una buena campaña estival. Sin embargo, la incertidumbre política no solamente está afectando a los autónomos y las empresas, sino a todos los ámbitos de la sociedad en general. Esperemos que se busquen soluciones a los problemas que está generando esta situación y que, más pronto que tarde, se establezca un Gobierno a nivel nacional que genere certidumbre.

Apostar por la estabilidad institucional es apostar por la estabilidad social y económica. Aunque en Andalucía estemos mejor que en el resto de España, no debemos dormirnos en los laureles y debemos seguir apostando, como hasta ahora, por el emprendimiento.