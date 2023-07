La derecha decepciona en el 23-J

Las elecciones arrojan un resultado que no anticipaban las encuestas. La práctica totalidad de los sondeos otorgaban una clara victoria al PP y anticipaban que un acuerdo con Vox permitiría a Alberto Núñez Feijóo alcanzar La Moncloa.

La realidad ha sido bien diferente. Con el 96% escrutado, el PP gana los comicios pero por un estrecho margen frente a los socialistas (136 escaños para el PP por 122 del PSOE). El resultado final podría cambiar, pero no hasta el punto de que la suma de PP y Vox logre la mayoría absoluta. Por tanto, Pedro Sánchez salva los muebles, demostrando el acierto de su estrategia de adelantar las generales para aprovechar el tirón económico. El PP, por su parte, decepciona. A ello ha contribuido el propio Feijóo con errores claros como el de no acudir al debate televisivo de la pasada semana. Lo que hizo precisamente para no escenificar su alianza con la extrema derecha que representa Vox, ya que su intención era dar la imagen de centralidad y atrapar así a los votantes del PSOE. Algo que no ha logrado y que además le ha impedido aprovecharse en mayor medida del batacazo de Vox, que pierde cerca de 20 escaños frente a 2019. Un programa muy débil sin medidas económicas que pudieran seducir al votante de derechas ha sido el gran lastre del PP. Es más, el hecho de que el propio Feijóo se haya olvidado durante la campaña de medidas como terminar con los impuestazos a banca y energéticas y se haya limitado a una rebaja del IRPF para las rentas medias y bajas, ha generado desilusión entre los tradicionales votantes tanto del PP como de Vox. La derecha, por tanto, ha decepcionado y aboca a un escenario con muchas dudas en cuanto a la gobernabilidad y que podría llevar incluso a que Sánchez incluyera a Bildu en su próximo Ejecutivo.