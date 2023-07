Injusta sospecha sobre las empresas

El Observatorio de Márgenes, liderado por Economía en colaboración con el Banco de España y la Agencia Tributaria, publica su primer informe. La divulgación del documento tiene un efecto positivo, como es desmontar el rumor, avalado incluso por parte del actual Gobierno, acerca del modo en que el sector de la distribución abusaba de la crisis inflacionista para multiplicar sus beneficios. El Observatorio deja claro que los márgenes de esta actividad recuperaron el nivel pre-Covid pero están lejos de sus cotas históricas. El caso de las energéticas sería el contrario, según el Informe, ya que registra ahora ganancias "anómalamente elevadas".

Llegados a este punto, cabe preguntarse cuál es la necesidad de que el Gobierno haga valoraciones de este tipo sobre la actividad empresarial. El aumento de los márgenes es el legítimo objetivo de toda compañía en una economía de mercado. Si abusa de él, no es necesario que ninguna autoridad corrija la situación porque se encargarán de ello sus clientes, quienes darán la espalda a esa empresa, y sus rivales, que tendrán precios más competitivos.

Es más, si la empresa en cuestión vulnera la ley ya existen supervisores de la competencia que se encargarán de investigarlo. El Observatorio de Márgenes es aún más cuestionable considerando que no actúa de forma equitativa. Su razón de ser es poner en evidencia los beneficios demasiado altos, pero no prevé ninguna acción en favor de las empresas si detecta que estas últimas se ven obligadas a recortar excesivamente sus ganancias, para no perder cuota de mercado.

Someter a un escrutinio tan sesgado a las empresas solo contribuye a extender una injusta sospecha sobre la actividad empresarial y perjudicar injustamente su imagen pública.