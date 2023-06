Los silencios económicos del Gobierno

Esta semana en Onda Cero preguntaba el Sr. Alsina a nuestro presidente del Gobierno por qué nos ha mentido tanto. La pregunta me parece muy adecuada dado que aún tenemos memoria y hemerotecas donde acudir. A pesar de la pregunta el Gobierno continúa con su tónica de añagazas, trampas, escandalosos silencios y declaraciones incomprensible en el ámbito económico.

La vicepresidenta Nadia Calviño lanzaba una frase sobre los bancos. Nos dijo que "tienen que remunerar los depósitos de los ciudadanos". Lanzaba un mensaje envenenado sobre los bancos sin analizar la razón que está detrás de esa baja remuneración. Ciertamente el Banco Central Europeo (BCE) ha venido subiendo sus tipos de interés de referencia, actualmente en el 4% en precio oficial en las operaciones principales de financiación.

Este tipo es una referencia muy importante para establecer la horquilla a la que los bancos demandarán a sus clientes depósitos para así financiarse, sin embargo no es la única variable.

Tan importante como el precio oficial del dinero es la oferta y demanda de capital, algo que parece que la vicepresidenta no ha tenido presente. Nuestros bancos disponen de suficiente dinero para realizar su actividad de préstamo, no tienen presión para financiar los mismos. Esta situación es consecuencia de las importantes intervenciones, en materia de liquidez, llevadas a cabo por el BCE ante las diferentes crisis acaecidas.

El sistema monetario tiene un exceso de dinero considerable, precisamente las entidades españolas son de las que más dinero han acaparado, por tanto la demanda de fondos por los bancos es bastante débil. Su exceso de liquidez procede de las voluminosas subastas de liquidez a largo plazo (TLTRO) llevada a cabo, lo que explica el bajo interés en obtener dinero de sus clientes de pasivo.

El proceso de fusión de las entidades bancarias ha creado un oligopolio de facto

En un informe del Banco de España, se confirma plenamente lo expuesto anteriormente, añadiendo además otro factor importante como es la falta de competencia. El proceso de fusión de entidades bancarias (la ministra de Economía fue la primera en alabar la absorción de Bankia por La Caixa) ha creado un oligopolio de facto.

No hay una competencia, ni interés en campañas de captación de depósitos, salvo primar con algún sobretipo a sus mejores clientes como medida de fidelización. Es lo que tiene la reducción de la demanda, en este caso de bancos, que dificulta la competencia entre los mismos. Son los bancos, como han comentado desde el sector, los que establecen el tipo de los pasivos bancarios, no el BCE. Además para los bancos es más rentable y menos arriesgado la comercialización de fondos de inversión, pólizas de ahorro u otras operaciones de inversión entre sus clientes. Continuando en el mismos ministerio, la Sra. Calviño declaraba en una televisión: "Hay que preguntar a Guindos y De Cos, son los españoles detrás de la subida de las hipotecas".

Ahora bien, el Sr. De Cos, no ha subido los tipos de interés sino que ha sido el BCE quien lleva subiendo los tipos hace tiempo. Poco tiene que ver el Sr. Guindos, vicepresidente del BCE, pues es el Consejo Ejecutivo quien lleva acabo las decisiones sobre tipos de la eurozona, siguiendo las directrices del Consejo de Gobierno. El BCE responde de toda la política monetaria del área euro y es genérica a todos los países sin hacer distinción entre los países integrantes. ¿Qué razón hay en señalar a dos españoles de la talla económica de los nombrados?

El señor De Cos no ha sido quien ha subido los tipos de interés, sino que ha sido el BCE

Sorprende también el silencio y la falta de autocrítica como por ejemplo sobre el mercado laboral. El Ministerio de Trabajo, encabezado por otra vicepresidenta, la Sra. Díaz, lanza loas a la reforma laboral. La reforma a la que se refiere contiene los mismos mimbre que la realizada por la Sra. Fátima Baños anteriormente, tan solo incorpora el controvertido contrato laboral de los fijos discontinuos.

En España el mercado laboral sigue dando vergüenza y sonrojo, continuamos con un nivel de desempleo a la cabeza de los países europeos. Nuestros trabajadores siguen encontrando un empleo precario, nos encontramos, después de la reforma, que los contratos se extinguen o desaparecen un 5,3% trimestral, siendo la ratio del 3,6% interanual. Si no es bastante con este dato las nuevas incorporaciones de trabajadores a empresas es un 5,0% inferior al año precedente, 2022.

La rotación de los puestos de trabajo continúa con una fuerte rotación, encadenamos dos trimestres seguidos con un aumento de los despidos al alza y las nuevas contrataciones se reducen. Por supuesto ni una crítica, ni un solo comentario por el Ejecutivo después de haber alabado, profusamente, la reforma.

Sufrimos constantemente de correcciones y avisos de los tribunales por la actuación de ministerios claves. Un buen ejemplo es el endurecimiento de los criterios y controles de la Agencia Tributaria en el control de las devoluciones por la retención practicada llevadas a cabo en los dividendos a las no residentes. El Tribunal Supremo ha advertido a Hacienda que es ella la que tiene que probar que no les corresponde esa devolución y no los inversores extranjeros.

En España los dividendos cobrados por inversores o empresas extranjeras están exentas de tributación, hasta el 95%, por lo que las cantidades retenidas deben ser devueltas. Con esta situación el inversor extranjero se encuentra con una grave inseguridad jurídica por la falta de presunción de inocencia, algo que frena la inversión aquí. Nuevamente el silencio por respuesta, precisamente cuando Hacienda estaba revisando sus procedimientos de control en este aspecto para incrementar la misma. Nuevo desastre por abuso que convierte a nuestro país en territorio hostil para la llegada de inversión extranjera.