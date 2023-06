Sandbox regulatorio, palanca necesaria para acelerar la innovación

En muchas ocasiones, el desarrollo de nuevos conocimientos o tecnologías mejoradas respecto a las existentes no suponen automáticamente su introducción en el mercado, especialmente en aquellos sectores muy regulados y con importantes barreras de entrada normativas. Es decir, no se logra una innovación porque el avance no llega al mercado debido a las limitaciones regulatorias, a pesar de contar con soluciones que suponen un avance respecto al estado actual de la técnica.

En estos mercados especialmente regulados, aparece la necesidad previa de introducir sandboxes regulatorios, literalmente "cajas de arena", donde experimentar cambios tecnológicos de forma controlada, para verificar su funcionamiento y sus beneficios para el mercado, sin comprometer su estabilidad o seguridad.

Sólo tenemos que pensar en tecnologías aplicables para el sistema financiero, para el transporte energético, para el sistema sanitario, las telecomunicaciones o el transporte masivo de personas. Son mercados muy regulados para proteger a usuarios y garantizar su estabilidad, pero es necesario un espacio donde probar innovaciones que los hagan más eficaces, eficientes, sostenibles, rentables o con mejor experiencia de usuario.

Marco legal flexible

En un sandbox regulatorio, las autoridades establecen un marco legal flexible que permite a las empresas participantes operar de manera exenta o con una regulación simplificada durante un período de tiempo limitado. Esto les brinda la oportunidad de probar nuevas tecnologías, modelos de negocio innovadores o productos disruptivos sin estar sujetos a las mismas restricciones que se aplican en el entorno regulatorio tradicional. Se trata, en definitiva, de un mecanismo creado para responder a la necesidad de equiparar la regulación al acelerado ritmo de la innovación.

La Comisión Europea promueve este tipo de iniciativas para mejorar la competitividad de la economía europea. ¿Qué ha sucedido en nuestro país? Como principales hitos al respecto, cabe señalar que España aprobó en 2020 un sandbox regulatorio para el sector de las fintech y actualmente se encuentra abierto el plazo para presentar proyectos a la cuarta cohorte del sandbox.

En este mes de junio, también se ha publicado la convocatoria para acceder a un sandbox regulatorio en el sector eléctrico. Estas iniciativas fomentarán sin duda la aparición de startups y proyectos empresariales disruptivos de interés para los mercados financieros y eléctricos, al tiempo que se garantiza la seguridad jurídica y la protección de los consumidores.

Compra Pública de Innovación

Este concepto de sandbox también está asociado y relacionado con la generación de proyectos innovadores desde las propias administraciones públicas, lo que se conoce como Compra Pública de Innovación (CPI).

En CTA, acumulamos casi 18 años de experiencia en ayudar a empresas, centros de investigación y administraciones públicas a acelerar la innovación. Ofrecemos servicios avanzados de apoyo para el desarrollo de innovaciones que abarcan desde el asesoramiento a startups tecnológicas hasta procesos de CPI, pasando por transferencia de tecnología o estrategia empresarial de I+D+i.