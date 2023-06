Nuevas reglas para presidir CEOE

La CEOE presentó la pasada semana un plan que incluye importantes cambios en los estatutos actuales. Plantea destopar la cantidad de legislaturas en las que una misma persona puede liderar la institución, que en la actualidad está limitada a solo dos mandatos.

Vaya por delante que no hay nada reprochable en el hecho de que cualquier presidente que esté haciendo un buen trabajo en defensa de los intereses de los empresarios pueda alargar su tiempo al frente de la patronal, ahora fijado en 8 años. Es más, resulta negativo que esa persona tenga que abandonar el cargo por no poder ser reelegido. De hecho, con la normativa actual hubiera sido imposible que José María Cuevas estuviera al frente de la CEOE durante la friolera de 23 años. Con todo, la propuesta de la patronal también plantea en su reforma otra serie de medidas de hondo calado. Así, propone triplicar el número de avales, desde los 20 actuales hasta 60-70, necesarios para presentarse como candidato a la presidencia de los empresarios. Además, los apoyos deben proceder de 10 federaciones y no de cuatro como en la actualidad. Por último, la patronal también insta a acortar el periodo en el que es posible presentar una candidatura tras convocarse las elecciones, que ahora está situado a solo a 15 días de las votaciones.

La patronal plantea cambios en los estatutos que limitan las opciones de que surjan rivales para liderar la patronal

Todas estas iniciativas dificultan la opción de que aparezcan candidatos que cuenten con suficientes apoyos de las diferentes patronales territoriales o sectoriales para optar a presidir el organismo en los próximos comicios fechados para dentro de 3 años. La patronal debería optar por dar más libertad para que todo aquel que cuente con apoyos de entre las casi 800 vocalías actuales pueda competir por liderar en el futuro a los empresarios por tiempo indefinido.