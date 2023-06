Se habla de batalla en el PSOE tras el 23-J y de incertidumbre con la ley de Bienestar Animal

La batalla del PSOE arrancará tras el 23-J

Existe un convencimiento entre los barones regionales del PSOE de que los malos resultados cosechados por la práctica mayoría de ellos en las recientes municipales y autonómicas no era un castigo de los votantes a su gestión, sino a la realizada por el propio Pedro Sánchez. Por este motivo, se comenta que algunos ya hablaron por teléfono la noche del 28-M de formar una rebelión en el partido con el objetivo de mover la silla de Sánchez. Pero el adelanto electoral situando las generales el próximo 23 de julio ha paralizado todos estos movimientos. Tanto es así que los líderes regionales del PSOE se han conjurado ahora para trabajar codo con codo junto al presidente para evitar un nuevo descalabro el 23-J. Pero fuentes del partido indican que esta tregua durará exactamente hasta ese día. "Si Sánchez gana no pasará nada. Pero si pierde, que es lo que indican los sondeos, se desatarán de nuevo las hostilidades", avisan desde una federación regional socialista. Con todo, las fuentes del PSOE indican que no creen que haga falta pugnar por echar a Sánchez del liderazgo del partido. "Es seguro que si fracasa y no puede formar Gobierno, el propio presidente dará un paso al lado y permitirá que el partido vuelva a refundarse", aseguran en el entorno de Moncloa.

Incertidumbre con la Ley de Bienestar Animal

La Ley de Bienestar Animal impulsada por Ione Belarra fue aprobada en el Congreso en marzo, pero su aplicación no arrancará hasta finales de septiembre. La normativa en sí ya generó protestas de los propietarios de tiendas de mascotas, de los criadores y de muchos propietarios de un animal de compañía. Dicen que todos estos colectivos están ahora sumidos en un mar de dudas sobre lo que ocurrirá en el futuro. El motivo de la incertidumbre está en el adelanto electoral. "Alberto Núñez Feijóo ya dijo que si gobierna derogará esta normativa", explican desde una cadena de tiendas de animales. "Eso sería una excelente noticia, ya que la ley no ha gustado a nadie, salvo a una facción del PSOE y a Podemos", añaden.

Nuevo desplante de Díaz que escuece en Podemos

Yolanda Díaz se desplazó el miércoles hasta Doñana para cargar contra el PP y la Junta de Andalucía. Un viaje que ha molestado, y mucho, en la cúpula de Podemos. De hecho, muy pocos de entre los morados entiende qué hacía la vicepresidenta allí cuando solo quedan horas para que se acabe el plazo de alcanzar un acuerdo que permita que Podemos y Sumar vayan en una misma candidatura.