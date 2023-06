Se habla de Díaz y Montero como Las Inmortales, y de surrealismo el 28-M en Burgos

¿Por qué Díaz y Montero son 'las Inmortales'?

Los Inmortales fue una película que se estrenó en 1986 que contaba la historia de unos seres de una raza especial que solo podían morir decapitados entre sí. Vivían desde tiempo inmemorial entre los hombres, ocultando su identidad. Unos defendían el bien, otros, el mal, lo que les obligaba a luchar entre sí hasta que solo quedara uno de ellos. Pues bien, a Yolanda Díaz y a Irene Montero ya se las empieza a conocer como "las nuevas inmortales" en círculos políticos. Ello porque ninguna de las dos está dispuesta a ceder para hacer posible que Sumar y Podemos alcancen un acuerdo antes del próximo viernes. Pese a las negociaciones aceleradas, la vicepresidenta sigue sin querer contar con la ministra de Igualdad en su proyecto político. Asimismo, Montero se niega a aceptar el rol secundario, casi terciario, que Díaz le ofrece en su formación. Y entre medias aparece Pablo Iglesias intoxicando el intento de acuerdo cada vez que tiene un micrófono delante. "El tiempo se acaba y todo parece indicar que alguna de las dos tendrá que ceder. Si no, ambas formaciones acudirán separadas el 23-J, lo que no beneficia a nadie. Tampoco al PSOE", explican en el partido morado. Es evidente que en los próximos días o horas se sabrá quién es la que queda en una batalla en la que, por lo menos, la perdedora solo dirá adiós a su carrera política y no a su cabeza, que es lo que ocurría en la citada película.

El surrealista 28-M de un pueblo de Burgos

El pasado 28 de mayo los 68 vecinos del municipio burgalés de Barbadillo del Pez acudieron a las urnas para elegir alcalde. Pero días antes falleció Claudio Gómez, uno de los dos candidatos de la lista del PP. Ante esta situación, la Junta Electoral aceptó sustituirle por otro representante. Pero el juzgado revocó esta decisión y sentenció que los votos que recibiera el difunto se contasen como "en blanco". Lo más curioso de todo, es que Gómez recibió 34 apoyos, la mitad del censo. Un resultado surrealista que ha descolocado a la Junta hasta el punto de que días después de los comicios sigue sin haberse elegido alcalde en la localidad burgalesa.